Radrizzani e Manfredi, inizia una nuova era per la Sampdoria

A Genova tira una nuova aria, infatti con l’approvazione del bilancio e l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, è ufficialmente iniziata la nuova era Radrizzani-Manfredi. Una notizia che i tifosi blucerchiati, reduci da una stagione deludente da ogni punto di vista, aspettavano con ansia e trepidazione.

Termina la gestione Ferrero e comincia quella targata Radrizzani e Manfredi

L’assemblea degli azionisti riunitasi dopo tanti rinvii, ha approvato il bilancio della società e contemporaneamente è giunto il definitivo ok della concessione del prestito obbligazionario da parte del tribunale, al fine di effettuare l’aumento di capitale. Tramite la società Blucerchiati Srl, Manfredi e Radrizzani, hanno sottoscritto il poc (prestito obbligazionario convertibile) fino a 30 milioni emesso dalla stessa società blucerchiata. Grazie alla manovra finanziaria sono diventati a tutti gli effetti i soci di maggioranza di U.C. Sampdoria. L’iscrizione al prossimo campionato di Serie B non è più a rischio.

La notizia è stata accolta in maniera favorevole sia dai tifosi che dai piccoli azionisti. In particolar modo, come riportato da Sportmediaset, qualche azionista ha dichiarato: “Finalmente siamo senza Ferrero”.