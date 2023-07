Dove vedere Calendario Serie B: streaming e diretta TV Sky, DAZN o Helbiz?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il sorteggio del calendario di Serie B, in programma martedì 11 luglio alle ore 20:30. Diretta TV Sky Sport o DAZN?

Martedì 11 luglio alle ore 20.30, verrà varato il calendario del campionato di Serie B 2023/24 che vedrà al via venti squadre: da segnalare anche l'arrivo delle tre neopromosse Feralpisalò, Lecco, Reggiana e Catanzaro che hanno preso il posto di Spal, Brescia, Benevento e Perugia, retrocesse in Serie C. Dopo il calendario di Serie A, si va dunque a completare la prossima stagione calcistica con lo svelamento anche di questo campionato.

Ma quali sono le squadre partecipanti al prossimo campionato? Nel dettaglio le venti squadre partecipanti saranno:

Ascoli

Bari

Brescia

Catanzaro

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese

Feralpisalò

Lecco

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana

Sampdoria

Sudtirol

Spezia

Ternana

Venezia

Date e soste nella stagione 2023-24 in B

Nell’ultima assemblea della Lega B, in data 23 giugno, è stato introdotto ufficialmente il calendario asimmetrico anche per il campionato cadetto: il girone di ritorno non rispecchierà l’ordine delle gare d’andata e una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Sì invece al Boxing Day, “respinto” dalla Lega di A, con il break a cavallo di Capodanno che durerà dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

Prima giornata di ritorno prevista per il 13 gennaio, mentre saranno cinque i turni infrasettimanali, oltre Pasquetta (1 aprile 2024). Manca sempre meno allo “start”: si partirà il prossimo 19 agosto, con la regular season di Serie B che si chiuderà il 10 maggio 2024, per poi lasciare spazio a playoff e playout.

Calendario Serie B, dove vederlo in diretta TV e streaming

Il sorteggio della nuova stagione 2023-24, in programma martedì a partire dalle ore 20.30, verrà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport 24, con il commento di Marina Presello e Daniele Barone e le voci dei protagonisti live da Villa Olmo (Como).

Il sorteggio di questo campionato sarà disponibile in diretta tv anche su DAZN: basterà accedere al sito tramite pc o notebook oppure usare l'app su smart tv, console per videogiochi, cellulare o tablet.

Probabile che Sky e DAZN diano spazio al sorteggio in streaming gratis sui rispettivi canali YouTube, mentre non è prevista diretta Tv su Mediaset, Rai e Amazon Prime Video.