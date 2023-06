Serie B 2023-24, con il Lecco la griglia delle partecipanti è completa

La vittoria del Lecco sul Foggia nei play-off di Serie C e l’iscrizione della Sampdoria, completano il quadro delle partecipanti al campionato di Serie B 2023-24. Negli ultimi il torneo cadetto sta regalando dell’ottimo calcio, dove giovani emergenti riescono a mettersi in mostra, affiancati da calciatori che hanno fatto la storia di questo sport (vedi Fabregas al Como). Come ogni anno ci sono squadre favorite ma la lunga stagione accompagnata dai play-off, permette a tutti i club di sognare in grande.

Serie B 2023-24: le squadre ammesse

Tra le favorite per la promozione nella prossima stagione c’è sicuramente il Bari. La finale persa contro il Cagliari è una ferita ancora apertissima che brucia molto. I pugliesi terzi nella regular season, sono arrivati a un passo dalla Serie A. Quest’anno hanno l’obbligo di riprovarci. A far compagnia ai galletti troviamo tutte le altre formazioni eliminate ai play-off: Parma, Sud Tirol, Venezia, Reggina. Occhi puntati sulle retrocesse dalla Serie A: Spezia, Cremonese e Sampdoria. Attenzione anche a Modena e Palermo, tra le grandi deluse dell’ultimo campionato. Arrivate rispettivamente al 10° e al 9° posto, quest’anno puntano a raggiungere almeno i play-off. Destano curiosità le neopromosse dalla Serie C: Catanzaro, Lecco, Feralpisalò (alla prima partecipazione al campionato di Serie B) e Reggiana. Nella prossimo campionato di Serie B 2023-24 gli addetti ai lavori si aspettano di più dal Como. I lariani sono chiamati a una stagione da protagonisti. A completare il quadro ci sono l’Ascoli, il Cittadella, il Pisa, la Ternana e il Cosenza. I calabresi salvi solo ai play-out, sono pronti ad allestire una rosa per una salvezza più tranquilla.