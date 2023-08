Parma-Cittadella probabili formazioni: Pecchia insegue il bis

Seconda giornata del campionato di Serie B con Parma-Cittadella e le probabili formazioni di una sfida che mette di fronte subito due squadre a punteggio pieno. Ducali e veneti infatti sono tra le cinque compagini della serie cadetta in grado di agguantare subito i tre punti nella prima uscita stagionale in campionato. Una sfida interessante che vede i gialloblù leggermente favoriti anche grazie al supporto dei propri tifosi che riempiranno il Tardini.

Si disputerà sabato 26 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio Tardini la sfida Parma-Cittadella con le probabili formazioni delle due squadre in fase di completamento. Entrambe le squadre arrivano da un inizio stagionale molto promettente che le vede imbattute da cinque gare tra amichevoli e primi impegni ufficiali. Il parziale invece dei confronti diretti sorride nettamente ai gialloblu parmensi che negli ultimi sei confronti contro il Cittadella possono vantare ben 4 vittorie e due pareggi senza mai essere stati sconfitti.

Pecchia cerca quindi la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il positivo esordio contro la FeralpiSalò. I ragazzi di Gorini invece scendono in Emilia senza nessun timore reverenziale e vogliono replicare la vittoria per 1-0 ottenuta contro la Reggiana alla prima di campionato. Ecco le probabili formazioni della sfida di Serie B Parma-Cittadella.

Parma-Cittadella probabili formazioni: Pecchia con Bonny centravanti

Sarà ancora Bonny a guidare l'attacco del Parma dal primo minuto. Bernabé è pronto a gara in corso per colpire come già accaduto alla prima giornata contro la FeralpiSalò.

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis, Estevez, Hernani, Man, Som, Benedcziak, Bonny.

Allenatore: Pecchia

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo, Carriero, Branca, Amatucci, Vita, Magrassi, Pittarello.

Allenatore: Gorini

VIDEO. Parma-Cittadella: la sfida dello scorso anno