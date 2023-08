Sampdoria-Pisa, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Sampdoria-Pisa, match valevole per la 2.a giornata del campionato di Serie B e in programma venerdì 25 agosto alle ore 20.30 allo stadio "Marassi" di Genova tra i blucerchiati padroni di casa e i toscani

Venerdì 25 agosto, alle ore 20.30, allo stadio "Marassi" di Genova, si disputerà il match Sampdoria-Pisa, valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Sampdoria-Pisa in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Sampdoria ha esordito in questo campionato di Serie B vincendo 1-2 in trasferta al "Libero Liberati" di Terni contro la Ternana, vittoria che ha consentito ai blucerchiati di azzerare la penalizzazione di 2 punti per i mancati versamenti Irpef. Il Pisa, invece, è al debutto in questo campionato in quanto nella prima giornata i toscani avrebbero dovuto affrontare il Lecco ma il match è stato rinviato per le vicende extra campo che coinvolgono i lombardi.

Sampdoria-Lecco sarà diretta dal signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coaudiuvato da Cipriani e Fontani, mentre il quarto uomo sarà Marotta. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Abisso e Gariglio.

Segui Sampdoria-Pisa su DAZN. Attiva ora

Sampdoria-Pisa, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Verre, Yepes, Benedetti; Borini, La Gumina, Pedrola. All: Pirlo,

PISA (4-2-3-1): Loria; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Tourè, D’Alessandro; Torregrossa. All: Aquilani.

Dove vedere Sampdoria-Pisa, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Sampdoria-Pisa, valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 251(satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva ora