Serie B, probabili formazioni Venezia-Como: le scelte di Vanoli e Gattuso

Le probabili formazioni del match Venezia-Como, in programma domenica 20 agosto, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Paolo Vanoli e Giacomo Gattuso.

Domenica 20 agosto, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Venezia-Como. Le due compagini, guidate da Paolo Vanoli e Giacomo Gattuso, si sfideranno allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Serie B, Venezia-Como: come arrivano le due squadre

Il Venezia si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I friulani, infatti, hanno perso in amichevole contro il NEC, club di Eredivisie, per 3-1 ed hanno pareggiato per 2-2 contro lo Spezia nel primo turno di Coppa Italia, capitolando ai rigori per 4-3. Il Como, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno pareggiato in amichevole per 1-1 contro il Pisa, altra compagine di Serie B, ed hanno perso per 1-0 nel primo turno di Coppa Italia contro il Lecce.

Serie B, le probabili formazioni di Venezia-Como

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Ellertsson, Tessmann, Andersen; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen.

COMO (4-4-2): Semper; Cassandro, Odenthal, Barba, Iannou; De Cunha, Bellemo, Abildgaard, Chajia; Cerri, Cutrone.