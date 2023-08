Parma-Reggiana diretta tv gratis e streaming live. Dove vedere Serie B

Parma-Reggiana derby emiliano di Serie B valevole per la giornata di campionato numero 4 del torneo cadetto. Una campionato in cui ancora si fatica ad avere un quadro generale chiaro vista l'assenza di due squadre a completarne la composizione definita. Ecco tutte le informazioni necessarie su dove vedere Serie B

Parma-Reggiana è il sentitissimo derby della Via Emilia. La prefettura è già in allarme per una sfida che manca da alcuni anni e che in Serie B è alla sua prima volta. Le due squadre infatti si sono affrontate principalmente nel campionato di Serie A, durante gli anni novanta, quando entrambe hanno vissuto il loro massimo periodo di gloria. L'ultima sfida risale al 7 maggio 2017 in Serie C proprio al Tardini, dove il Parma ebbe la meglio col punteggio di 1-0.

I precedenti sorridono nettamente ai ducali nelle 8 sfide disputate. Cinque sono state infatti le vittorie del Parma, due i pareggi e soltanto 1 vittoria per la Reggiana. Le due squadre arrivano alla sfida col Parma di Pecchia a punteggio pieno grazie ai 9 punti messi a referto e con la Reggiana ferma a 1 punto figlio del pareggio col Como per 2-2.

Dove vedere Parma-Reggiana in tv e streaming

Parma-Reggiana si disputerà sabato 2 settembre alle ore 18:30 allo Stadio Tardini di Parma. Sarà possibile seguire la gara in diretta su Sky Sport canale 253 del digitale terrestre. Si tratta di un servizio riservato a tutti gli abbonati Sky. E' possibile seguire il match anche in streaming attraverso il servizio Sky Go, sempre riservato ai titolari di abbonamento. E' possibile guardare Parma-Reggiana anche su NOW TV acquistando singolarmente l'evento.

La gara sarà trasmessa in diretta anche su DAZN per tutti gli abbonati al servizio in streaming live sull'apposita applicazione. E' possibile scaricare le APP di Sky e DAZN su ogni dispositivo mobile abilitato al servizio.

Parma-Reggiana story: l'unico successo dei granata nel derby