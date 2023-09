Parma-Sampdoria Serie B: probabili formazioni e dove vedere il match

Parma-Sampdoria è il big match di questa settimana in Serie B. Una sfida che ripropone un classico del nostro calcio anni 90 e 2000, una gara capace di regalare spesso spettacolo e campioni. Ecco le probabili formazioni e dove vedere il match in diretta tv e streaming live

Parma-Sampdoria in Serie B è un match che per storia, tradizione e trofei chiunque si aspetterebbe di vederlo nel massimo campionato italiano. Una gara che mette di fronte anche due tecnici giovani come Fabio Pecchia e Andrea Pirlo ma già con una discreta esperienza sul campo e trofei vinti. Per entrambi il comunq denominatore della Juventus, squadra in cui hanno giocato e con la quale si sono messi in mostra come tecnici seppur in categorie differenti.

Scopriamo le probabili formazioni di Parma-Sampdoria e come poter vedere l'incontro in diretta televisiva e streaming live.

Probabili formazioni: Pirlo si gioca tantissimo

QUI PARMA: Il Parma prova il primo allungo di questa stagione dopo aver totalizzato 13 dei 15 punti fin qui disponibili. Pecchia conferma l'undici che ha fin qui fatto benissimo sia come risultati che come gioco espresso.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Zagaritis, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

All. Pecchia.

QUI SAMPDORIA: Pirlo ha espressamente bisogno di un risultato utile al Tardini perchè in caso di sconfitta potrebbe anche rischiare la panchina. Si affida ancora a Borini che deve sbloccarsi e alla regia di Ricci in mediana.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Barreca, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Vieira; Depaoli, Borini, Pedrola.

All. Pirlo

Dove vedere Parma-Sampdoria Serie B in tv e streaming live

Parma-Sampdoria di Serie B si giocherà domenica 24 settembre alle ore 16:15 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà visibile in streaming anche su DAZN scaricando l'apposita App su un qualsiasi dispositivo mobile.