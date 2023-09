Serie B, probabili formazioni Modena-Venezia: le scelte di Bianco e Vanoli

Le probabili formazioni del match Modena-Venezia, in programma sabato 30 settembre, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Paolo Bianco e Paolo Vanoli.

Sabato 30 settembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Modena-Venezia. Le due compagini, guidate da Paolo Bianco e Paolo Vanoli, si sfideranno allo stadio Alberto Braglia di Modena, in Emilia Romagna.

Serie B, Modena-Venezia: come arrivano le due squadre

Il Modena si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. Gli emiliani, infatti, hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Lecco ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Sudtirol. Il Venezia, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I veneti, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Brescia ed hanno perso in casa per 1-3 contro il Palermo.

Serie B, le probabili formazioni di Modena-Venezia

Le probabili formazioni del match Modena-Venezia, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Paolo Bianco e Paolo Vanoli.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Riccio, Guiebre; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Manconi, Strizzolo.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen.