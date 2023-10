Bari-Como, le pagelle: a Diaw risponde Bellemo

È terminata 1-1 la partita tra Bari e Como valevole per l'8a giornata di Serie B. Il Bari resta quindi al 12esimo posto e sale a quota 9 punti, mentre il Como scende al quinto posto con 14 punti in attesa di recuperare la partita in meno rispetto a Venezia e Catanzaro. I galletti collezionano il sesto pareggio in 8 partite, i lariani invece pongono fine alla loro striscia di 4 vittorie consecutive. Vediamo dunque le pagelle di Bari-Como.

Bari-Como, le pagelle

BARI:

Brenno 6.5: Si fa trovare pronto sulle conclusioni di Cutrone e Da Cunha, può poco sul colpo di testa di Bellemo.

Dorval 7: è imprendibile per il Como: i suoi dribbling creano scompiglio, crea diverse situazioni pericolose e si procura l'espulsione di Kone.

Di Cesare 6.5: non sbaglia il tempo dei suoi interventi difensivi e talvolta si rende protagonista di qualche incursione offensiva.

Vicari 6: ha il merito di fare da sponda per il gol di Diaw e di giocare una partita solida nel complesso, ma si mangia un gol a due passi dalla porta nel finale.

Frabotta 5.5: pomeriggio opaco per il terzino ex Juve che non risulta quasi mai pericoloso.

Acampora 5.5: dà sostanza al centrocampo ma risulta poco preciso in diverse occasioni.

Maiello 6: partita di ordinaria amministrazione per il mediano che non ha da sventare grandi pericoli avversari.

dal 74' Maita s.v.

dall'80' Benali s.v.

Koutsoupias 6: i suoi inserimenti fanno male alla difesa del Como, manca l'ultimo guizzo.

dal 58' Diaw 7: segna poco dopo il suo ingresso in campo e prova ad aprire le maglie della difesa comasca.

Aramu 5.5: ci si aspetta di più da un giocatore delle sue qualità, nel secondo tempo non riesce ad entrare nel vivo della manovra.

dall'80' Bellomo s.v.

Sibilli 6: spazia per tutto il campo e fa un grande lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, ma sbaglia clamorosamente un pallone facile in netta superiorità numerica.

dal 74' Achik 6.5: dal suo destro provengono buoni palloni destinati al centro dell'area, ottimo anche in fase di dribbling.

Nasti 5.5: fa il solito lavoro sporco e segna un gol che viene annullato dal VAR; ha il demerito di perdersi Bellemo sul gol del pareggio.

COMO:

Semper 6.5: para 2 ottimi tentativi di Koutsoupias e Acampora, risulta sicuro sulle uscite alte.

Curto 6: partita solida, come ci ha abituato nelle ultime 2 stagioni.

Odenthal 6: rischia di combinarla grossa sul gol di Nasti annullato, è attento nelle altre occasioni.

Barba 6: ci mette esperienza ed efficacia nelle sue chiusure.

Cassandro 6: fa un buon lavoro difensivo su Frabotta e prova qualche sovrapposizione nella metà campo avversaria.

dal 65' Vignali 6: dà equilibrio alla fascia destra.

Abdilgaard 6.5: gran cross il suo per il pareggio della sua squadra, fa anche da diga in mezzo al campo.

Kone 5: gioca una prima metà di gara di alto livello, poi commette un'ingenuità su Dorval e viene espulso.

Ioannou 6: è protagonista di svariate iniziative offensive, ha gamba e spesso lo fa notare.

dal 79' Verdi s.v.

Da Cunha 6.5: è spesso nel vivo della manovra lariana e prova a creare diversi pericoli alla retroguardia biancorossa

dal 55' Bellemo 7: anche per lui il gol arriva in uscita dalla panchina; si fa vedere spesso in avanti.

Chajia 6: meno pericoloso del suo compagno di reparto, ma comunque gioca una partita sufficiente.

dal 65' Gabrielloni 6: fa salire la squadra e ci mette il fisico.

Cutrone 6: ci prova, anche di tacco, ma senza trovare la via del gol.