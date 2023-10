Serie B, Cittadella-Cremonese 1-2: Vazquez-gol al 92', Stroppa vola in zona playoff

Nell'anticipo dell'undicesima giornata i grigiorossi si confermano implacabili in trasferta: terzo successo consecutivo, firmato da una rete dell'italo-argentino in pieno recupero dopo il botta e risposta Ravanelli-Vita. Secondo ko di fila per i veneti

Succede tutto negli ultimi 10 minuti tra Cittadella e Cremonese, che dopo un’ora e venti di equilibrio tendente alla noia e poche occasioni danno vita ad un quarto d’ora spettacolare nell'anticipo dell'11a giornata di Serie B. Al botta e risposta in tre minuti tra Ravanelli e Vita si aggiunge il guizzo finale di Franco Vazquez che fa volare i grigiorossi in piena zona playoff. El Mudo, al primo centro in campionato con la maglia della Cremonese, risponde con i fatti alla prima panchina stagionale alla quale lo aveva destinato Stroppa in avvio di gara.

Cremonese macchina da trasferta: il Cittadella si arrende

La Cremonese sale a 16 punti confermandosi una macchina quasi perfetta in trasferta: terzo successo di fila lontano da casa dopo quelli di Cosenza e Como, non certo due campi facili, e quarto in cinque partite, con un pareggio. Ora per il salto di qualità definitivo c’è da “espugnare” lo Zini dove lo score recita finora tre pareggi ed altrettante sconfitte. Coda e compagni ci proveranno già martedì nel secondo turno di Coppa Italia, curiosamente proprio contro il Cittadella, ma la gara-verità sarà quella di domenica 5 alle 16.15 contro lo Spezia. Il Cittadella conferma invece la flessione dell’ultimo mese: secondo ko consecutivo dopo quello di Pisa e un solo successo nelle ultime sei partite, anche se la classifica per il momento non mette paura.

Cittadella-Cremonese 1-2, Stroppa la vince con i cambi

Per 75 minuti al Tombolato si è sbadigliato o quasi. La Cremonese si è fatta preferire solo in virtù di un tasso tecnico superiore, mostrato però solo a tratti. Il più ispirato è Zanimacchia, sempre troppo libero a sinistra di crossare o cercare la conclusione in prima persona. Al 18’ Kastrati si oppone, mentre allo scadere del tempo è Angeli a salvare su un tentativo di Coda, ben arginato dalla difesa di casa. Il Cittadella è tutto in un colpo di testa di Vita, deviato da Sarr. Stessa musica nel secondo tempo, spezzato dalle tante sostituzioni. Stroppa manda in campo Vazquez al 15’ e poi avvicenda pure Coda per l’ex Tsajdout. Il gol del vantaggio arriva però da palla inattiva al 35’ con una bella girata di Ravanelli, al quale tre minuti più tardi risponde un gran tiro di Vita dalla distanza. Sembra finita, ma la Cremonese ne ha di più e la rete da tre punti è tutta confezionata dai subentrati: Quagliata, appena entrato per Zanimacchia, gira per Vazquez che da centro area non perdona.

Cittadella-Cremonese 1-2: il tabellino

Marcatori: 80’ Ravanelli; 83’ Vita; 93’ Vazquez

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (24’ Giraudo), Pavan, Angeli, Carissoni; Vita, Branca (62’ Danzi), Amatucci (76’ Mastrantonio); Cassano (78’ Carriero); Magrassi (63’ Maistrello), Pittarello. All.: E. Gorini

Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione (62’ Sernicola), Pickel, Castagnetti, Buonaiuto (86’ Collocolo), Zanimacchia (86’ Quagliata); Coda (73’ Tsadjout), Okereke (60’ Vazquez). All.: G. Stroppa.

Arbitro: Camplone (Pescara)

Ammoniti: Antov, Magrassi, Carissoni, Giraudo