Bari-Ascoli, streaming e diretta TV: SKY, NOW o Dazn? Dove vedere Serie B

Bari-Ascoli, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 12a giornata di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Pasquale Marino e quella di William Viali è previsto per le 14:00 di sabato 4 novembre.

Bari-Ascoli, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra biancorossi e bianconeri è previsto per sabato 4 novembre alle 14:00. La gara, valevole per la dodicesima giornata di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Pasquale Marino e quella di William Viali. Le due compagini arrivano a questa gara reduci da 2 risultati opposti: il Bari ha ritrovato la vittoria con una rimonta nello scorso turno a Brescia, mentre l'Ascoli viene da una sconfitta interna contro il Parma, partita nella quale è stato espulso Viviano, che sarà assente per la sfida del San Nicola.

La direzione della gara sarà affidata a Daniele Rutenna dalla sezione di Enna, che sarà coadiuvato da Raspollini e Cipriani. Il quarto uomo sarà Luongo, mentre in sala VAR presenzieranno Paterna e Cosso.

La partita prevista per le 14:00 di sabato 4 novembre sarà disponibile su Sky, NOW e Dazn. La diretta TV sarà affidata agli schermi di Sky, mentre con Sky Go, NOW e Dazn sarà possibile la visione in streaming della gara. Quest'ultima piattaforma trasmetterà la sifda secondo le seguenti modialità: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di Dazn sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Bari-Ascoli anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. Il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini.

Bari-Ascoli, probabili formazioni

BARI (3-5-2): Brenno; Pucino, Vicari, Zuzek; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Sibilli, Ricci; Nasti, Diaw. All. Marino.

ASCOLI (4-2-3-1): Barosi; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. All. Viali.

Squalificati: Viviano (ASC), Di Cesare (BAR).

Indisponibili: Botteghin (ASC), Maiello (BAR), Menez (BAR).