Catanzaro-Palermo diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie B

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie B tra Catanzaro e Palermo con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Catanzaro-Palermo in diretta televisiva oppure in alternativa in streraming live. La gara si giocherà venerdi 26 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Nicola Ceravolo di Catanzaro. L'attesissimo match è valido come anticipo della giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie B.

Le due squadre sono separate da appena due punti in classifica ed entrambe in piena lotta per i playoff. I giallorossi però arrivano da un periodo avaro di risultati in cui hanno ottenuto appena 3 punti nelle ultime cinque gare in cui sono arrivate ben quattro sconfitte. A differenza del Catanzaro il cammino del Palermo è molto più equilibrato. I rosanero saldi al 6° posto con due lunghezze di vantaggio sui rivali arrivano da 10 punti conquistati nelle ultime cinque gare e un ruolino di marcia in netto rialzo.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv e streaming

Catanzaro-Palermo si giocherà venerdi 26 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Nicola Ceravolo di Catanzaro. La gara sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20:20 su Sky Sport Uno, al canale 201 del decoder, oltre che su Sky Sport, canale 255.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Catanzaro-Palermo probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Ghion; Sounas, Pontisso, Vandeputte, Situm; Biasci, Iemmello.

All. Vivarini

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Francesco, Insigne, Mancuso.

All. Corini