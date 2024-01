Palermo-Modena, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie B

Palrmo-Modena, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 21a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Eugenio Corini e quella di Paolo Bianco è previsto per le 16:15 di sabato 20 gennaio.

Palermo-Modena, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra rosanero e canarini è previsto per sabato 20 gennaio alle 16:15. La gara, valevole per la ventunesima giornata di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Eugenio Corini e quella di Paolo Bianco. I siciliani sono reduci da una sconfitta per 2-0 avvenuta sul campo del Cittadella che li ha fatti scendere al settimo posto in classifica, ma un mercato dai grandi obiettivi, tra cui Thomas Henry e Gregoire Defrel oltre al già arrivato Filippo Ranocchia, potrebbe presto risollevare le ambizioni della squadra del City Group. Anche gli emiliani hanno perso nello scorso turno di campionato: è stato il Brescia ad uscire vincente dallo stadio Alberto Braglia, scavalcando così i canarini in classifica e prendendosi l'ottavo posto.

La direzione della gara sarà affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, che sarà coadiuvato da Prenna e Politi. Il quarto uomo sarà Luongo, mentre in sala VAR presenzieranno Chiffi e Miele.

Dove vedere Palermo-Modena in TV e streaming

La partita prevista per le 16:15 di sabato 20 gennaio sarà disponibile su Sky e su DAZN. Nel primo caso, oltre alla visione su TV resa possibile dalla sottoscrizione dell'apposito abbonamento, la gara sarà trasmessa anche in streaming grazie ai siti e alle app ufficiali di Sky Go e NOW TV. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Monza-Inter anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva Ora.

Palermo-Modena, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Corrdo; Battistella, Gerli, Magnino; Tremolada; Gliozzi, Falcinelli.