Reggiana-Como, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Reggiana-Comoa si giocherà sabato 20 gennaio alle 14 al Mapei Stadium per la 21a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Di fronte due squadre in salute: 7 punti raccolti nelle ultime tre partite

Reggiana-Como, dove vederla? Sabato 20 gennaio, alle ore 14, si disputerà la partita Reggiana-Como, valida per la 21a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Alessandro Nesta e Osian Roberts si affronteranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia per un match che metterà di fronte due delle squadre più in forma del momento.

Sette punti a testa nelle ultime tre partite. Se si guarda ai risultati recenti, la sfida tra Reggiana e Como può far pensare ad uno scontro diretto per l’altissima classifica. In realtà le due squadre sono divise da ben 14 punti, quelli che separano gli obiettivi più o meno annunciati a inizio stagione: lotta per la promozione, diretta o attraverso i playoff, per i lariani, salvezza il più tranquilla possibile per gli emiliani. La formazione di Nesta è stata finora protagonista di un cammino discontinuo, non riuscendo mai a collezionare più di quattro risultati utili, striscia che sabato potrebbe essere raggiunta per la terza volta in stagione. I 24 punti sono stati finora equamente divisi nelle 10 partite giocate in casa e nelle 10 esterne, segnale del buon equilibrio raggiunto dai granata, che hanno finora sempre dato filo da torcere alle grandi in casa: pareggio contro la Cremonese, successi contro Venezia e Catanzaro. Dati dai quali dovrà guardarsi il Como, che non vuole fermarsi e strizza l’occhio al calendario. Dopo la Reggiana ci saranno Ascoli e Ternana: presentarsi con il bottino pieno al ciclo Brescia-Palermo-Parma potrebbe davvero far sognare un’intera città.

Reggiana-Como: i precedenti

Sono 27, comprendendo quello della seconda giornata d’andata, i precedenti totali tra Reggiana e Como. I granata cercheranno la vittoria che riequilibrerebbe il computo totale, dal momento che i lariani sono in leggero vantaggio per 11 vittorie contro 10, a fronte di sei pareggi. La storia recente non è però favorevole agli emiliani, capaci di aggiudicarsi solo due degli ultimi 11 confronti diretti contro il Como in Serie B, perdendone ben cinque. Le due squadre non si trovavano di fronte nel torneo cadetto da ben 25 anni. Nella stagione ’89-90, amara per il Como che incappò nella seconda retrocessione consecutiva tornando in terza serie dopo 11 anni, la Reggiana si è aggiudicata per 2-0 il confronto casalingo giocato il 6 maggio ’90 al vecchio Mirabello, grazie ai gol di Bergamaschi e Gabriele.

L'arbitro di Reggiana-Como sarà Ivan Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Francesco Cortese di Partinico. Quarto Ufficiale Matteo Centi di Terni. Al VAR Marco Piccinini di Forlì, Avar Daniele Minelli di Varese.

Dove vedere Reggiana-Como in tv e streaming

Il match Reggiana-Como sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport al canale 253 decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Reggiana-Como, le probabili formazioni

REGGIANA (3-4-1-2): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Portanova, Kabashi, Crnigoj, Pieragnolo; Girma, Portanova; Gondo. All.: A. Nesta.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Abdilgaard, Bellemo; Blanco, Da Cunha, Cutrone; Gabrielloni. All.: O. Roberts.