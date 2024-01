Serie B, dove vedere Ascoli-Bari streaming e diretta Tv: Sky o DAZN?

In questa pagina tutte le informazioni necessarie per sapere dove seguire in diretta TV e live streaming gratis la partita di Serie BKT tra Ascoli-Bari in programma domenica 21 gennaio alle ore 16:15 allo stadio 'Del Duca'. Diretta su Sky Sport o DAZN?

Dove vedere Ascoli-Bari in Serie BKT. Domenica 21 gennaio, alle ore 16.15, allo stadio "Del Duca" di Ascoli, si disputerà il big match Ascoli-Bari, valido per la 21.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere l'incontro di calcio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Presentazione dell'incontro

Dopo l’ottimo pareggio di Parma, l’Ascoli torna in campo per la 21esima giornata di serie B contro il Bari. Al Del Duca domenica 21 gennaio la squadra di Castori deve dimostrare di saper anche vincere per sperare di tirarsi fuori dalla secche della zona play (ora è terzultima con 18 punti). I pugliesi hanno battuto nell’ultimo turno la Ternana per 3-1, salendo al decimo posto in classifica con 26 punti e allontanandosi dalla zona a rischio. Un risultato che ha dato loro molta fiducia , anche se le aspettative del club ad inizio campionato erano ben più consistenti.

Ascoli Bari sarà diretta dal signor Ghersini, coaudiuvato da Passeri e Fontemurato in qualità di assistenti, mentre il quarto uomo sarà Gigliotti. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Miele e Gariglio (direttamente dallo stadio e non da Monza-Brianza). Segui ASCOLI-BARI su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Ascoli-Bari in tv e streaming live

Il match tra Ascoli Bari, valido per la 21.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Telecronaca affidata ad Edoardo Testoni. Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva ora