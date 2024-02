Bari-Feralpisalò, probabili formazioni: le scelte di Iachini e Zaffaroni

Bari e Feralpisalò si sfideranno in una gara valida per la 25a giornata del campionato di Serie B 2023/24. Il calcio d'inizio tra la squadra di Giuseppe Iachini e quella di Marco Zaffaroni è previsto per le 14:00 di sabato 17 febbraio. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Bari e Feralpisalò si affronteranno in una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2023/24: di seguito le probabili formazioni. Il calcio d'inizio tra biancorossi e Leoni del Garda è previsto per le 14:00 di sabato 17 febbraio.

La squadra di Giuseppe Iachini è reduce dalla vittoria interna contro il Lecco ultimo in classifica, sfida che ha rappresentato la partita d'esordio del neo-tecnico dei Galletti e che è terminata sul punteggio di 3-1. Nonostante il clima di forte contestazione contro la proprietà dei De Laurentiis, sembra essere tornata un po' di serenità nel capoluogo di regione pugliese grazie all'arrivo di un allenatore esperto e all'allontanamento dalla zona play-out ora lontana 7 lunghezze. Come anche sottolineato dal tecnico del Bari, nelle prossime partite ci sarà la possibilità di guardare in alto in classifica e provare l'assalto ai playoff, attualmente distanti soli 3 punti.

Per quanto riguarda gli uomini di Zaffaroni, anche in questo caso il cambio di guida tecnica ha portato un clima più positivo alla squadra. I 14 punti nelle ultime 10 partite sono un bottino notevole per una squadra sembrata in netta difficoltà nelle prime battute del campionato, la salvezza per i lombardi ora è un obiettivo alla portata. L'ultimo turno ha portato in dote una sconfitta per 1-2 contro il Palermo, ma la Feralpisalò non ha sfigurato nemmeno in questa occasione: i 27 tiri totali sono lo specchio di una partita giocata ad armi pari contro una squadra costruita per vincere il campionato.

Bari-Feralpisalò, probabili formazioni

Il Bari recupera Sibilli e Acampora tra i convocati, è ancora in dubbio la titolarità del primo a causa di una forte contusione rimediata nello scorso turno, mentre il secondo difficilmente troverà spazio a centrocampo.

Per la Feralpisalò non ci saranno Carraro, Giudici e Voltan, mentre Felici sarà presente per la sfida del San Nicola.

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Ménez; Puscas. All. Iachini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Di Molfetta, Zennaro, Felici; Compagnon, La Mantia. All. Zaffaroni.