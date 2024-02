Bari-Feralpisalò, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie B

Bari-Feralpisalò, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 25a giornata di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Giuseppe Iachini e quella di Marco Zaffaroni è previsto per le 14:00 di sabato 17 febbraio.

Bari-Feralpisalò, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra biancorossi e Leoni del Garda è previsto per sabato 17 febbraio alle 14:00. La gara, valevole per la venticinquesima giornata di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Giuseppe Iachini a quella di Marco Zaffaroni. I pugliesi sono reduci dalla vittoria interna contro il Lecco ultimo in classifica, sfida che ha rappresentato la partita d'esordio del neo-tecnico dei Galletti e che è terminata sul punteggio di 3-1. Nonostante il clima di forte contestazione contro la proprietà dei De Laurentiis, sembra essere tornata un po' di serenità nel capoluogo di regione pugliese grazie all'arrivo di un allenatore esperto e all'allontanamento dalla zona play-out ora lontana 7 lunghezze.

Per quanto riguarda gli uomini di Zaffaroni, anche in questo caso il cambio di guida tecnica ha portato un clima più positivo alla squadra. I 14 punti nelle ultime 10 partite sono un bottino notevole per una squadra sembrata in netta difficoltà nelle prime battute del campionato, la salvezza per i lombardi ora è un obiettivo alla portata. L'ultimo turno ha portato in dote una sconfitta per 1-2 contro il Palermo, ma la Feralpisalò non ha sfigurato nemmeno in questa occasione.

La direzione della gara sarà affidata a Alberto Santoro della sezione di Messina, che sarà coadiuvato da Massara e Catallo. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre in sala VAR presenzieranno Gariglio e Muto.

Dove vedere Bari-Feralpisalò in TV e streaming

La partita prevista per le 14:00 di sabato 17 febbraio sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Bari-Feralpisalò anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva Ora.

Bari-Feralpisalò, probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Ménez; Puscas. All. Iachini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Di Molfetta, Zennaro, Felici; Compagnon, La Mantia. All. Zaffaroni.