Cosenza-Sampdoria, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Cosenza-Sampdoria si giocherà venerdì 23 febbraio alle 20.30 al San Vito-Marulla per la 26a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Calabresi in serie utile da cinque partite, i blucerchiati non possono più sbagliare

Cosenza-Sampdoria, dove vederla? Venerdì 23 febbraio, alle ore 20.30, si disputerà la partita Cosenza-Sampdoria, valida per la 26a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Fabio Caserta e Andrea Pirlo si affronteranno allo stadio San Vito – Luigi Marulla per una sfida che metterà di fronte due delle poche squadre alle prese con una classifica ancora “ibrida”.

A 13 giornate dalla fine della regular season, la classifica del campionato di Serie B ha ormai un volto definito. I nomi delle squadre che si giocheranno la promozione diretta e i playoff e di quelli delle formazioni che dovranno “solo” pensare ad evitare di scendere in C sono chiari, ma con qualche eccezione. Cosenza e Sampdoria, di fronte nell’anticipo della settima di ritorno, sono proprio due delle poche squadre che stanno nel limbo. A dividere le due squadre in classifica sono quattro punti, proprio quelli che autorizzano i rossoblù a guardare la zona playoff, distante quattro lunghezze, senza però perdere di vista il quint’ultimo posto, sul quale i Lupi vantano sette punti di margine. Ben peggio sta la Sampdoria, che vanta solo tre punti sulla zona playout. Il distacco dall’ottavo posto è però solo di sei punti, gap non incolmabile. Sul match rischiano però di incidere gli opposti momenti vissuti dalle due squadre. Il Cosenza è in serie utile da cinque giornate (tre vittorie e due pareggi) e nelle ultime quattro gare interne ha fermato il Parma e battuto il Venezia. La Samp ha vinto solo una delle ultime cinque partite ed è reduce da tre pareggi subiti in rimonta a Marassi nelle ultime quattro partite.

Cosenza-Sampdoria: i precedenti

La partita contro la Sampdoria avrà un valore speciale per il Cosenza, che proprio nella serata del 23 febbraio festeggerà i 110 anni di vita. Per una festa completa i tifosi si aspettano una vittoria che avrebbe anche un sapore storico. Mai, infatti, i rossoblù hanno battuto in casa i blucerchiati nei quattro scontri diretti precedenti giocati in Calabria, tutti a livello di Serie B, rimediando appena due pareggi, l’ultimo dei quali per 0-0 il 20 gennaio 2002. L’ultima sfida risale invece a quasi 21 anni fa esatti: il 1° marzo 2003 3-1 per la Samp, con Flachi, Bazzani e Volpi a ribaltare il vantaggio calabrese firmato da Filippo Antonelli, attuale direttore sportivo del Venezia. Storico il 4-4 del 13 maggio 2001, quando ai calabresi allenati da Bortolo Mutti non bastò andare tre volte in vantaggio, per 1-0, 3-1 e 4-3.

L'arbitro di Cosenza-Sampdoria sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Davide Arace di Lugo di Romagna. Il quarto Ufficiale sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Antonio Di Martino di Teramo.

Dove vedere Cosenza-Sampdoria in tv e streaming

Il match Cosenza-Sampdoria sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.20 su Sky Sport e Sky Calcio, ai canali 202 e 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Cosenza-Sampdoria, probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Marras, Forte, Mazzocchi; Tutino. All.: F. Caserta.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Giordano; De Luca, Alvarez. All.: A. Pirlo.