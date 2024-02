Dove vedere Palermo-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match della 23.a giornata del campionato cadetto tra Palermo-Bari, che si disputerà allo stadio "Renzo Barbera", venerdì 2 febbraio alle ore 20.30. L'arbitro della sfida sarà Paride Tremolada di Monza.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Renzo Barbera" si disputerà il match Palermo-Bari, valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie B che in classifica vede le due squadre rispettivamente con 36 e 27 punti.

Sono 72 i precedenti totali con i rosanero avanti per 24-22 e 26 pareggi; nella sfida d'andata giocata lo scorso 18 agosto al "San Nicola" il risultato finale è stato di 0-0, con i siciliani che sbagliarono un rigore con Di Mariano nella ripresa.

L'arbitro della sfida sarà Paride Tremolada della sezione A.I.A. di Monza, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni) e Tiziana Trasciatti di Foligno (Perugia), Quarto Ufficiale Andrea Ancora di Roma, mentre al VAR ci sarà Marco Serra di Torino insieme e all'AVAR Gianpiero Miele della sezione di Nola (Napoli).

Palermo-Bari, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité (Graves), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Bellomo, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli.

Dove vedere Palermo-Bari in tv e streaming

La sfida tra Palermo-Bari sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport Calcio (ch. 202) e Sky Sport (ch.251) Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Segui Palermo-Bari su DAZN. Attiva ora

La sfida del "Barbera" si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN; per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Segui la Serie BKT su DAZN. Segui la Serie BKT su DAZN. Attiva ora

18 agosto, Bari-Palermo 0-0: gli highlights