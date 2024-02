Pisa-Sampdoria, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Pisa-Sampdoria si giocherà sabato 10 febbraio alle 16.15 all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani per la 24a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Di fronte due delle grandi deluse del campionato, costrette a guardarsi le spalle

Pisa-Sampdoria, dove vederla? Sabato 10 febbraio, alle ore 16.15, si disputerà la partita Pisa-Sampdoria, valida per la 24a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Alberto Aquilani e Andrea Pirlo si affronteranno allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani per una sfida che metterà di fronte due delle grandi deluse della prima parte di stagione.

Appaiate al sestultimo posto della classifica con appena 27 punti, Pisa e Sampdoria si affronteranno per la quinta giornata di ritorno in un clima ben diverso rispetto a quello che caratterizzò la gara d’andata, giocata a Marassi il 25 agosto per la seconda giornata. Quel giorno i toscani debuttarono in campionato, mentre in casa doriana l’entusiasmo era a mille per l’esordio casalingo della nuova proprietà e della gestione Pirlo. Il 2-1 per i nerazzurri anticipò al popolo blucerchiato che la stagione sarebbe stata sofferta, rivelandosi invece un’illusione per la squadra dell’esordiente Aquilani. Se infatti in casa Sampdoria le difficoltà vissute fin qui erano da mettere in preventivo, il Pisa si aspettava un’annata di ben altro profilo. Una sfida dal sapore inevitabilmente nostalgico pensando alle sfide di Serie A degli anni ’80 sarà un inatteso spareggio per evitare di sprofondare ai margini della zona playout tra due delle squadre dal rendimento peggiore nel girone di ritorno. Sono cinque i punti raccolti dalla Sampdoria, sei dal Pisa, che detiene anche il terzo peggior rendimento casalingo con appena 11 punti e due vittorie.

Pisa-Sampdoria: i precedenti

La sfida tra Pisa e Sampdoria è tornata a disputarsi a livello di campionato lo scorso agosto dopo ben 32 anni di assenza. Del resto le due squadre hanno avuto percorsi molto differenti negli ultimi sei lustri, con il Pisa quasi sempre confinato in terza serie, con poche apparizioni in B e anche l’onta di due fallimenti, mentre la Sampdoria prima di quest’anno aveva disputato solo cinque campionati cadetti dal 1982 in avanti. Non stupisce allora che le due squadre non si affrontino all’Arena Garibaldi dall’ultima stagione di Serie A disputata dal Pisa: il 17 marzo ’91, con lo scudetto sulle maglie ancora per un paio di mesi, la Sampdoria di Boskov, Vialli e Mancini, futura finalista di Champions League, si impose 3-0 grazie alle reti di Mannini e proprio dei Gemelli del Gol. Il computo complessivo dei precedenti giocati in Toscana è nettamente favorevole ai blucerchiati, vittoriosi in sei occasioni su 11, con due pareggi e tre successi del Pisa, mentre limitatamente alle gare giocate in B, dove le squadre non si sfidavano dal 1982, si contano tre vittorie ospiti ed una dei nerazzurri. L’ultima affermazione del Pisa è il 3-2 del 3 ottobre ’82, l’ultimo pareggio l’1-1 del 23 ottobre ’88, sempre in Serie A: gol di Todesco e doppietta di Berggreen per il Pisa, Scanziani e Mancini per la Sampdoria.

L'arbitro di Pisa-Sampdoria sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Antonio Severino di Campobasso. Il quarto Ufficiale sarà Giorgio Vergaro di Bari. Al Var Marco Serra di Torino, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

Dove vedere Pisa-Sampdoria in tv e streaming

Il match Pisa-Sampdoria sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 16.10 su Sky Sport, al canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Pisa-Sampdoria, probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Marin, Touré; Arena, Valoti, Moreo; Mlakar. All.: P. Catalano (Aquilani squalificato).

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Darboe, Ricci, Giordano; Alvarez, Seb. Esposito; De Luca. All.: A. Pirlo.