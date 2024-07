Bari-Pisa, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie B

Bari-Pisa, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 34a giornata di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Federico Giampaolo e quella di Alberto Aquilani è previsto per le 14:00 di sabato 20 aprile.

Bari-Pisa, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra biancorossi e nerazzurri è previsto per sabato 20 aprile alle 14:00. La gara, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Federico Giampaolo a quella di Alberto Aquilani. I pugliesi hanno accumulato 2 soli punti nelle ultime 8 partite: un magro bottino che ha portato all'esonero di Giuseppe Iachini dopo poche partite dal suo avvento, mossa che ha indotto la società ad affidarsi al quarto allenatore diverso di questa stagione. La classifica è inoltre peggiorata di settimana in settimana, con i Galletti che attualmente sono in piena zona play-out a 2 punti di vantaggio dal terzultimo posto, che porterebbe alla retrocessione diretta.

I toscani vengono invece da una vittoria interna contro la Feralpisalò per 3-1, partita che ha avvicinato Torregrossa e compagni ad un solo punto di distanza dalla zona Playoff.

La direzione della gara sarà affidata a Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, che sarà coadiuvato da Mokhtar e Votta. Il quarto uomo sarà D’Eusanio, mentre in sala VAR presenzieranno Di Martino e Longo.

Dove vedere Bari-Pisa in TV e streaming

La partita prevista per le 14:00 di sabato 20 aprile sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Bari-Pisa anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva Ora.

Bari-Pisa, probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Bellomo; Sibilli; Aramu, Puscas. All. F. Giampaolo.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Esteves; D'Alessandro, Valoti, Arena; Bonfanti. All. Aquilani.