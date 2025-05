Calcio, Serie B: allenatori esonerati nella stagione 2023/24. Il più recente è Beppe Iachini dal Bari. Ecco tutti i nomi

Una particolare lista, di certo non entusiasmante per chi vede il proprio nome, è quella che riguarda gli allenatori esonerati. Nel campionato di Serie B 2023/24 sono state diversi i cambi in panchina. Il più recente è quello di Beppe Iachini che ha salutato il Bari, dopo la sconfitta dei biancorossi in trasferta a Como. Ecco tutti i nomi.

Anche in Serie B, la lista degli allenatori esonerati durante la stagione 2023/24 si presenta piuttosto corposa, a sette giornate dal termine del campionato cadetto. Non si tratta di un elenco di nomi piacevole da presentare, specie per chi non è riuscito a soddisfare a pieno gli obiettivi prefissati dai club.

Serie B: allenatori esonerati nella stagione 2023/24

L'ultima variazione è del 15 aprile, con il Bari che ha rimosso dall'incarico Beppe Iachini a seguito della sconfitta dei pugliesi per 2-1 sul terreno di gioco del Como. Al suo arriva Federico Giampaolo, il 5° allenatore scelto da De Laurentiis per la panchina del club pugliese nell'attuale stagione.

Due giorni prima è toccato a Paolo Bianco, sollevato dal Modena. In sua sostituzione è stato scelto Pierpaolo Bisoli.

Il 3 aprile scorso il Palermo ufficializzava l'esonero di Eugenio Corini, dopo la rocambolesca sconfitta dei Rosanero per 4-3 sul terreno di gioco del Pisa nell'ultima giornata del campionato. Al suo posto Michele Mignani, la cui ultima esperienza è stata vissuta con il Bari.

In ordine cronologico decrescente, si registrano altri nomi in aggiunta a quello di Eugenio Corini: il primo è quello di Alfredi Aglietti, sollevato dall'incarico da parte del Lecco, proprio qualche ora successiva all'esonero dell'ex allenatore del Palermo. L'ex calciatore del Napoli era in procinto di essere già rimosso agli inizi di marzo, salvo poi il ripensamento in extremis del Presidente Paolo Leonardo Di Nunno. Al suo posto Andrea Malgrati che ritorna al Lecco come allenatore della prima squadra, dopo aver occupato il posto in panchina nelle vesti di vice di Emiliano Bonazzoli, esonerato lo scorso febbraio. Proprio quest'ultimo, a sua volta, era subentrato a ottobre 2023 a Luciano Foschi, l'artefice della strepitosa promozione in Serie B. Per il Lecco, ultimo in classifica con 22 punti, si tratta del quarto cambio.

Lo scorso 12 marzo toccava lasciare a Fabrizio Castori, fino a quel giorno allenatore dell'Ascoli. Al suo posto, Maurizio Carrera, ex Campione d'Europa con la Juventus di Marcello Lippi. Il giorno precedente, l'11 marzo, il Cosenza rimosse Fabio Caserta, il quale riuscì a racimolare soltanto 3 punti in otto giornate. Per via di questo desolante score, subentrò William Viali, già sulla panchina dei "Lupi della Sila" nella stagione 2022/23, conquistando la permanenza in Serie B con la gara di Play Out vinta sul Brescia.

L'ultimo esonero del 2024 risale al 5 febbraio, quando Pasquale Marino lasciò la panchina del Bari, sulla quale subentrò l'attuale e nuovo allenatore del Palermo: Michele Mignani.

Sono diversi gli esoneri della Serie B 2023/24 registrati dalla prima giornata di campionato. Ecco la lista completa: