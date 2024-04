Cosenza-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match rossoblù e biancorossi, valevole per la 35.a giornata di campionato, che si disputerà sabato 27 aprile alle ore 16.15 allo stadio "San Vito - Gigi Marulla". L'arbitro della sfida sarà Luca Zufferli di Udine.

Oggi pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio "San Vito - Gigi Marulla" si disputerà il match Cosenza-Bari, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie B, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al 14° e 16° posto con 39 e 36 punti.

Sono quindici i precedenti in terra silana con i padroni di casa avanti per 7-5 e tre pareggi; nella gara d'andata giocata al San Nicola lo scorso 23 dicembre il risultato finale è stato di 0-0. L'arbitro della sfida sarà Luca Zufferli della sezione A.I.A. di Udine, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Marco Trinchieri di Milano, Quarto Ufficiale Dario Madonia di Palermo. Al VAR Daniele Paterna di Teramo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

Cosenza-Bari, probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Micai; Venturi, Camporese, Meroni; Marras, Zuccon, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Forte.

BARI (4-2-3-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Maita; Achik, Sibilli, Morachioli; Nasti.

Dove vedere Cosenza-Bari in tv e streaming

L'incontro Cosenza-Bari sarà trasmesso su Sky Sport (canale 253 del decoder); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di campionato tra Cosenza-Bari si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN, con telecronaca a cura di Simone Gamberini. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

