Lecco-Venezia, probabili formazioni: le scelte di Malgrati e Vanoli

Lecco e Venezia si sfideranno in una gara valida per la 34a giornata del campionato di Serie B 2023/24. Il calcio d'inizio tra la squadra di Andrea Malgrati e quella di Paolo Vanoli è previsto per le 16:15 di sabato 20 aprile. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

La squadra di Andrea Malgrati, richiamato in panchina dopo l'esonero di Aglietti, è reduce dall'importante vittoria interna contro la Reggiana, sfida che ha dato 3 punti ad una compagine in netta difficoltà classifica alla mano. I lombardi sono saliti così a 26 punti, ma restano comunque il fanalino di coda della Serie B: i 9 punti di distanza dallo Spezia quartultimo rappresentano una montagna difficilmente scalabile, ma l'allenatore della squadra neopromossa ha recentemente sottolineato come da parte sua e dei suoi giocatori ci sia la volontà di compiere l'impresa e salvarsi.

Per quanto riguarda gli uomini di Paolo Vanoli, la situazione di classifica è quasi diametralmente opposta a quella dei loro prossimi avversari: il Venezia è infatti in piena lotta per la promozione diretta, a 3 punti di distacco dal Como attualmente secondo. Il successo della scorsa giornata contro il Brescia ha rappresentato un risultato cruciale da questo punto di vista perché arrivato con la contemporanea sconfitta della Cremonese, allora seconda nella graduatoria del campionato, contro la Ternana. Nel programma della 35a giornata di Serie B è previsto lo scorso diretto proprio tra Venezia e Cremonese, che sarà certamente importante per la lotta per il secondo posto o per il piazzamento migliore in vista dei Playoff.

La direzione della gara sarà affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, che sarà coadiuvato da Margani e Miniutti. Il quarto uomo sarà Ramondino, mentre in sala VAR presenzieranno Miele e Pairetto.

Lecco-Venezia, probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso. All. Malgrati.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Bjarkason; Pohjanpalo, Gytkjaer. All. Vanoli.