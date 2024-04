Palermo-Sampdoria, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Palermo-Sampdoria, valevole per la 32.a giornata del campionato cadetto, che si disputerà allo stadio "Renzo Barbera", sabato 6 aprile alle ore 16.15. Arbitro della sfida Antonio Giua di Olbia.

Domani pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio "Renzo Barbera" si disputerà il match Palermo-Sampdoria, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie B, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al sesto e settimo posto con 49 e 43 punti.

Due giorni fa la società rosanero ha ufficializzato l'esonero del tecnico Eugenio Corini, sostituito da Michele Mignani che avrà subito un debutto complicato. Sono 69 i precedenti totali tra i due club, con bilancio in perfetta parità: 22 successi ciascuno e 25 pareggi; nella gara d'andata giocata a Genova lo scorso 4 novembre, ha visto il successo blucerchiato per 1-0, grazie alla rete di Borini al 44'.

L'arbitro dell'incontro sarà Antonio Giua della sezione A.I.A. di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia di Nola (Napoli) e Fontemurato di Roma, Quarto ufficiale Frascaro di Firenze, mentre opereranno come VAR ed AVAR rispettivamente Maggioni di Lecco e Paterna di Teramo.

Palermo-Sampdoria, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakite, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Segre, Stulac, Henderson; Di Francesco, Brunori, Di Mariano.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Depaoli, Darboe, Yepes, Kasami, Barreca; Verre, De Luca.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv e streaming

L'incontro Palermo-Sampdoria sarà trasmesso su Sky Sport (canale 252 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Questo match del campionato cadetto, sarà trasmesso in diretta anche sulla piattaforma DAZN, visibile sulle moderne smart TV oppure tramite una console collegata alla tv di casa.

4 novembre 2023, Sampdoria-Palermo 1-0: gli highlights