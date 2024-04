Spezia-Sampdoria, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie B

Spezia-Sampdoria, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 34a giornata di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Luca D'Angelo e quella di Andrea Pirlo è previsto per le 16:15 di sabato 20 aprile.

Spezia-Sampdoria, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra bianconeri e blucerchiati è previsto per sabato 20 aprile alle 16:15. La gara, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Luca D'Angelo a quella di Andrea Pirlo. Lo Spezia è reduce da una sconfitta esterna per 2-0 contro la capolista Parma, partita che ha permesso alla Ternana, uscita vincitrice contro la Cremonese, di sorpassare i liguri in classifica. Ha perso l'ultimo match giocato anche la Sampdoria, uscita perdente dalle mura amiche per mano del Sudtirol, più precisamente per una rete del capitano degli altoatesini Fabian Tait.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvata da Lombardo e Cipriani. Il quarto uomo sarà Giaccaglia, mentre in sala VAR presenzieranno Serra e Nasca.

Dove vedere Spezia-Sampdoria in TV e streaming

La partita prevista per le 16:15 di sabato 20 aprile sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Spezia-Sampdoria anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Spezia-Sampdoria, probabili formazioni

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Cassata, Nagy, Esposito S., Elia; Verde, Kouda; F. Esposito. All. D'Angelo.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Darboe; Verre, Borini; Alvarez. All. Pirlo.