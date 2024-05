Bari-Ternana, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo e Breda nei play-out di Serie B

Bari e Ternana si sfideranno nella gara valida per l'andata dei playout del campionato di Serie B 2023/24. Il calcio d'inizio tra la squadra di Federico Giampaolo e quella di Roberto Breda è previsto per le 20:30 di giovedì 16 maggio. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

La squadra di Federico Giampaolo è reduce dalla vittoria interna per 2-0 contro il Brescia nell'ultima giornata della stagione regolare del campionato, sfida che ha permesso ai Galletti di evitare la retrocessione diretta grazie agli scontri diretti favorevoli nei confronti dell'Ascoli, che ha chiuso a 41 punti come la compagine della famiglia De Laurentiis ma non ha potuto evitare la retrocessione in Serie C. Per Di Cesare e compagni ci sarà bisogno di almeno una vittoria nei 2 scontri playout per la salvezza: in caso di 2 pareggi o di 2 risultati che addizionati risultano in una parità di reti, non ci saranno infatti supplementari e rigori ma sarà la Ternana a salvarsi per via del migliore piazzamento in classifica. La gara del San Nicola di domani rappresenterà già dunque una gara decisiva per le sorti di entrambe le squadre.

Per quanto riguarda gli uomini di Breda, anche in questo caso l'ultimo turno di stagione regolare ha portato una vittoria, nel loro caso contro la già retrocessa Feralpisalò. A decidere la gara è stata una rete di Distefano, uomo più in forma degli umbri in questa fase finale di stagione. Le fere arrivano dunque a questa partita forti di una striscia attiva di 2 vittorie consecutive senza incassare gol: mantenere la solidità difensiva e la porta inviolata potrebbe rappresentare la chiave per lo spareggio salvezza.

Bari-Ternana, probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Sibilli, Acampora, Achik; Nasti. All. Giampaolo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Lucchesi, Dalle Mura; Favasuli, Amatucci, Faticanti, Luperini, Carboni; Pereiro, Distefano. All. Breda.