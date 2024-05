Bari-Ternana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playout Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra pugliese e quella umbra valevole per l'andata dei playout del campionato di Serie B che si disputerà giovedì 16 maggio alle ore 20.30 allo stadio "San Nicola".

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio "San Nicola" si disputerà il match Bari-Ternana, valevole per l'andata dei playout del campionato di Serie B, con le due squadre che hanno terminato il campionato rispettivamente al quartultimo e quintultimo posto con 41 e 43 punti. La gara di ritorno è in programma giovedì 23 maggio (ore 20.30) allo stadio "Libero Liberati" di Terni, con i rossoverdi che a parità di gol complessivi, si salverebbero grazie al miglior posizionamento in classifica.

Sono 25 i precedenti in terra pugliese con i padroni di casa avanti per 14-5 e 6 pareggi; nella gara stagionale giocata lo scorso 13 gennaio, c'è stato il successo dei "galletti" per 3-1. L'arbitro dell'incontro sarà il Andrea Colombo della sezione A.I.A. di Como, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Claudio Barone Claudio di Roma 1, Quarto ufficiale Maria Marotta di Sapri (Salerno), mentre Francesco Meraviglia di Pistoia e Salvatore Longo Salvatore di Paola sono stati designati rispettivamente come VAR e AVAR.

Bari-Ternana, probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Sibilli, Acampora, Achik; Nasti.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Lucchesi, Dalle Mura; Favasuli, Amatucci, Faticanti, Luperini, Carboni; Pereiro, Distefano.

Dove vedere Bari-Ternana in tv e streaming

L'incontro Bari-Ternana sarà trasmesso su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di campionato cadetto si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN, con telecronaca a cura di Simone Gamberini. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

13 gennaio 2024, Bari-Ternana 3-1: gli highlights