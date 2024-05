Cittadella-Bari, probabili formazioni: le scelte di Gorini e Giampaolo in Serie B

Cittadella e Bari si sfideranno in una gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie B 2023/24. Il calcio d'inizio tra la squadra di Edoardo Gorini e quella di Federico Giampaolo è previsto per le 15:00 di domenica 5 maggio. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Cittadella e Bari si affronteranno in una sfida valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2023/24: di seguito le probabili formazioni. Il calcio d'inizio tra granata e biancorossi è previsto per le 15:00 di domenica 5 maggio.

La squadra di Edoardo Gorini non sta vivendo un momento particolarmente positivo sotto il punto di vista dei risultati: la vittoria del 6 aprile scorso contro la Reggiana è l'unica negli ultimi 3 mesi e mezzo; in mezzo un filotto di 8 sconfitte consecutive e tanti pareggi. Anche in occasione dell'ultimo turno Pittarello e compagni sono usciti sconfitti: a beneficiare dei 3 punti è stato il Como, squadra sempre più lanciata verso la promozione in Serie A. La prestazione offerta nel turno infrasettimanale fa però ben sperare i ragazzi di Gorini, che dovranno provare a riconquistare la zona Playoff, distante 3 punti, in queste ultime 2 uscite.

Sono poche le vittorie accumulate negli ultimi mesi anche per gli uomini di Federico Giampaolo, quarta guida tecnica differente di questa stagione dopo Mignani, Marino e Iachini. Dal 24 febbraio scorso i Galletti sono infatti in caduta libera: nelle 11 gare disputate da quel giorno, Nasti e compagni sono stati in grado di raccogliere 3 soli punti. L'ultima sfida di campionato dei biancorossi ha visto la capolista Parma festeggiare la promozione nel massimo campionato italiano grazie all'1-1 maturato nel turno infrasettimanale al San Nicola.

Dirigere la gara sarà compito di Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Biandoni e Valeriani. Il quarto uomo sarà Gangi, mentre in sala VAR presenzieranno Gariglio e Di Vuolo.

Cittadella-Bari, probabili formazioni

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Angeli, Pavan, Sottini; Tessiore, Vita, Branca, Amatucci, Carissoni; Pittarello, Pandolfi. All. Gorini.

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali; Sibilli, Aramu, Morachioli; Nasti. All. Giampaolo.