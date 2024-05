Como-Cosenza, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie B

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming Como-Cosenza, match valevole per la 38.a giornata del campionato di Serie B e in programma venerdì 10 maggio alle ore 20.30 allo stadio "Sinigaglia" con i lombardi pronti a tornare in Serie A

Venerdì 10 maggio, alle ore 20.30, allo stadio "Sinigaglia", si disputerà il match Como-Cosenza, valido per la 38.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Como-Cosenza in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Como è secondo con 72 punti (21 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte) e nel turno precedente ha pareggiato 0-0 contro il Modena allo stadio "Braglia", ai lombardi per centrare la promozione in Serie A basterà vincere contro il Cosenza. In caso di pareggio o sconfitta, invece, bisognerà guardare cosa farà il Venezia, impegnato in trasferta al "Picco" contro lo Spezia con i liguri che lottano per la salvezza. In caso di arrivo a pari punti tra Como e Venezia, sarebbero quest'ultimi a centrare la promozione. Il Cosenza, invece, ha 46 punti (11 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno del "Marulla" contro lo Spezia.

Como-Cosenza sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coaudiuvato da Mokhtar e Di Monte, mentre il quarto uomo sarà Diop. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Serra e Paganessi.

Segui Como-Cosenza su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Como-Cosenza, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Como-Cosenza, valido per la 38.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva ora