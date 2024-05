Palermo-Ascoli, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie B

Palermo-Ascoli, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le formazioni ufficiali della sfida valevole per la 37a giornata di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Michele Mignani e quella di Massimo Carrera è previsto per le 15:00 di domenica 5 maggio.

Palermo-Ascoli, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra rosanero e bianconeri è previsto per le 15:00 di domenica 5 maggio. La gara, valevole per la trentasettesima giornata di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Michele Mignani a quella di Massimo Carrera. I siciliani sono reduci da 2 sconfitte consecutivi e, più in generale, da 3 punti nelle 5 gare allenate dal tecnico ex Bari subentrato ad Eugenio Corini, con la quinta posizione che nelle ultime giornate si è allontanata e dista ora 8 lunghezze. Viene da un risultato negativo anche il Picchio, che non ha saputo portare punti a casa dalla partita contro il Cosenza, terminata sul punteggio di 0-1 grazie al gol del solito Tutino.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvato da Ceccon e Politi. Il quarto uomo sarà Milone, mentre in sala VAR presenzieranno Paterna e Muto.

Dove vedere Palermo-Ascoli in TV e streaming

La partita prevista per le 15:00 di domenica 5 maggio sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Palermo-Ascoli anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Palermo-Ascoli, formazioni ufficiali

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Buttaro, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Di Francesco, Brunori. All. Mignani.

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara, Duris; Nestorovski. All. Carrera