Palermo-Venezia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra siciliana e quella veneta, valevole per l'andata della semifinale playoff del campionato di Serie B che si disputerà questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Renzo Barbera.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Renzo Barbera" si disputerà il match Palermo-Venezia, valevole per l'andata dei playoff del campionato di Serie B, con le due squadre che hanno terminato il campionato rispettivamente al terzo e sesto posto con 45 e 70 punti.

Nel turno preliminare i rosanero hanno avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0, grazie alla doppietta di Diakitè. La gara di ritorno è in programma venerdì 24 maggio (ore 20.30) allo stadio "Pier Luigi Penzo", con i veneti che a parità di gol complessivi, si qualificherebbero per la finale grazie al miglior posizionamento in classifica.

Sono 55 i precedenti complessivi con il Palermo avanti 21-18 (18 pareggi) e che in questa stagione hanno sconfitto 3-1 gli arancioneroverdi in laguna, per poi perdere malemente in casa per 3-0. L'arbitro della sfida sarà Antonio Giua della sezione A.I.A. di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Giorgio Peretti di Verona, Quarto Ufficiale Alessandro Prontera di Bologna. Come addetti VAR e AVAR presenti rispettivamente Gianluca Aureliano di Bologna e Daniele Paterna di Teramo.

Palermo-Venezia, formazioni ufficiali

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Gomes, Segre, Lund; Ranocchia, Brunori; Soleri.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo.

Dove vedere Palermo-Venezia in tv e streaming

L'incontro Palermo-Venezia sarà trasmesso su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di campionato cadetto si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

15 marzo 2024, Palermo-Venezia 0-3: gli highligths