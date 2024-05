Serie B, Como-Cosenza: le probabili formazioni della partita

Partita che potrebbe essere storica quella tra Como e Cosenza nell'ultima giornata di Serie A. I lombardi, in caso di vittoria o di non vittoria del Venezia, salirebbero direttamente in Serie A dopo oltre 20 anni dall'ultima volta. Le probabili formazioni del match.

La regular season si sta per chiudere, e nell'ultima giornata di Serie B, tra le partite più importanti c'è sicuramente quella tra Como e Cosenza. La squadra allenata da Roberts e Fabregas è a un passo dalla storia e nell'ultimo turno hanno mancato la promozione diretta in Serie A a causa del pareggio contro il Modena, ma basta una vittoria, o un mancato successo del Venezia contro lo Spezia, per la promozione. I calabresi invece non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, nonostante un bel finale di stagione, la zona playoff è aritmeticamente irraggiungibile. Ecco le probabili formazioni del match.

Como-Cosenza, le probabili formazioni

La partita si giocherà venerdì alle 20.30, in contemporanea con tutte le altre di Serie B. Il duo Roberts-Fabregas schiererà la miglior formazione possibile, affidandosi nuovamente alla qualità di Verdi e Strefezza sulla trequarti. Mentre il tecnico dei calabresi William Viali vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile, schierando il suo classico 3-5-2 e con Tutino uomo di riferimento in attacco. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Como-Cosenza:

Como (4-2-3-1): Semper; Cassandro, Goldaniga, Barba, Sala; Baselli, Braunoder; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

Cosenza (3-5-2): Micai; Meroni, Camporese, Venturi; Marras, Zuccon, Viviani, Antonucci, D'Orazio; Mazzocchi, Tutino.