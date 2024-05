Serie B, dove vedere Catanzaro-Venezia: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara della 36° giornata di Serie BKT 2023/24. Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita il Venezia di Paolo Vanoli. Si affrontano oggi, Mercoledì 1 maggio, ore 15:00, allo "Stadio Nicola Ceravolo" di Catanzaro. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamento delle formazioni ufficiali.

Serie BKT 2023/24, dove vedere Catanzaro-Venezia? Si gioca allo "Stadio Nicola Ceravolo" di Catanzaro, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 1 maggio 2024, alle ore 15:00. La gara è valida per la 36° giornata della seconda divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile.

EVENTO CATANZARO-VENEZIA



Serie BKT 2023/24

36° giornata LUOGO CATANZARO



Stadio Nicola Ceravolo DATA Mercoledì 1 maggio 2024 ORE 15:00 ARBITRI ARBITRO

Giovanni Ayroldi

Sezione AIA di Molfetta



ASSISTENTE 1

Giovanni Baccini

Sezione AIA di Conegliano



ASSISTENTE 2

Claudio Barone

Sezione AIA di Roma 1



IV UFFICIALE

Valerio Vogliacco

Sezione AIA di Bari



VAR

Daniele Paterna

Sezione AIA di Teramo



AVAR

Rodolfo Di Vuolo

Sezione AIA di Castellammare di Stabia

Serie B: dove vedere Catanzaro-Venezia?

Catanzaro-Venezia viene trasmessa su: Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Catanzaro-Venezia, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Catanzaro-Venezia, Diretta TV su: DAZN.

Catanzaro-Venezia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Catanzaro-Venezia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Catanzaro-Venezia, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Catanzaro e Venezia. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Serie BKT 2023/24

36° giornata



Catanzaro-Venezia



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



CATANZARO



4-4-2 Serie BKT 2023/24

36° giornata



Catanzaro-Venezia



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



VENEZIA



3-5-1-1 1

Andrea Fulignati 1

Jesse Joronen 33

Andrea Oliveri 4

Jay Idzes 23

Nicolo Brighenti 30

Michael Svoboda 4

Matias Antonini Lui 15

Giorgio Altare 14

Stefano Scognamillo 7

Francesco Zampano 24

Dimitrios Sounas 6

Gianluca Busio 10

Jacopo Petriccione 8

Tanner Tessmann 20

Simone Pontisso 77

Mikael Egill Ellertsson 27

Jari Vandeputte 10

Nicholas Pierini 28

Tommaso Biasci 20

Joel Pohjanpalo 9

Pietro Iemmello 9

Chris Gytkjaer Coach



Vincenzo Vivarini Coach



Paolo Vanoli 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

