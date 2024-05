Serie B, dove vedere Como-Cittadella: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara della 36° giornata di Serie BKT 2023/24. Il Como di Osian Roberts ospita il Cittadella di Edoardo Gorini. Si affrontano oggi, Mercoledì 1 maggio, ore 15:00, allo "Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia" di Como. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamento delle formazioni ufficiali.

Serie BKT 2023/24, dove vedere Como-Cittadella? Si gioca allo "Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia" di Como, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 1 maggio 2024, alle ore 15:00. La gara è valida per la 36° giornata della seconda divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile.

EVENTO COMO-CITTADELLA



Serie BKT 2023/24

36° giornata LUOGO COMO



Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia DATA Mercoledì 1 maggio 2024 ORE 15:00 ARBITRI ARBITRO

Francesco Cosso

Sezione AIA di Reggio Calabria



ASSISTENTE 1

Vito Mastrodonato

Sezione AIA di Molfetta



ASSISTENTE 2

Paolo Bitonti

Sezione AIA di Bologna



IV UFFICIALE

Giuseppe Vingo

Sezione AIA di Pisa



VAR

Aleandro Di Paolo

Sezione AIA di Avezzano



AVAR

Maria Sole Ferrieri Caputi

Sezione AIA di Livorno

Serie B: dove vedere Como-Cittadella?

Como-Cittadella viene trasmessa su: Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Como-Cittadella, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Como-Cittadella, Diretta TV su: DAZN.

Como-Cittadella, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Como-Cittadella, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Como-Cittadella, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Como e Cittadella. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Serie BKT 2023/24

36° giornata



Como-Cittadella



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



COMO



4-4-2 Serie BKT 2023/24

36° giornata



Como-Cittadella



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



CITTADELLA



3-4-2-1 1

Adrian Semper 36

Elhan Kastrati 6

Alessio Iovine 4

Matteo Angeli 2

Edoardo Goldaniga 26

Nicola Pavan 93

Federico Barba 6

Edoardo Sottini 3

Marco Sala 24

Lorenzo Carissoni 21

Gabriel Strefezza 8

Francesco Amatucci 27

Matthias Braunoder 23

Simone Branca 8

Daniele Baselli 98

Federico Giraudo 33

Lucas Da Cunha 16

Alessio Vita 10

Patrick Cutrone 18

Andrea Tessiore 9

Alessandro Gabrielloni 11

Filippo Pittarello Coach



Osian Roberts Coach



Edoardo Gorini 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

