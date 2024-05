Serie B: il Como è promosso in A! Il Venezia chiude terzo. L'Ascoli retrocede. Ternana e Bari per la permanenza. Tabellone Playoff e Playout

Sì chiude la Regular Season della Serie B 2023/24, dopo 38 giornate dalle mille emozioni. Ad aggiungersi al Parma in Serie A c'è il Como che chiude al secondo posto. Il Venezia, invece, giocherà tutte le proprie chances ai Playoff. L'Ascoli retrocede in Serie C. Una tra Ternana e Bari dovrà lasciare il torneo cadetto. Ecco quali saranno le gare per sancire tutti i verdetti.

Grandissima festa per il Como che viene promosso in Serie A! È questo il risultato più prestigioso da registrare, al termine di un'avvincente ed emozionante Serie BKT, con la Regular Season 2023/24 che emette, inesorabilmente, anche verdetti dal sapore molto amaro. È il caso dell'Ascoli, che lascia il campionato cadetto per approdare mestamente in Serie C, insieme alle già retrocesse Lecco e Feralpisalò.

Serie B, il tabellone di Playoff e Playout

La formazione lariana, quindi, approda direttamente in massima serie, in compagnia del già promosso Parma. Occorreranno i Playoff a decretare il terzo club ad approdare in Serie A, in particolare, c'è il Venezia che ha chiuso al terzo posto e avrà un vantaggio più delle concorrenti, grazie al miglior piazzamento; insieme alla compagine lagunare, ci saranno Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia (in ordine di classifica finale). Per quanto concerne la zona meno nobile della classifica, una tra Ternana e Bari dovrà lasciare la Serie B con la terribile disputa dei Playout. Ecco il riepilogo dopo le 38 giornate e il tabellone con tutte le gare.

IN SERIE A

Parma

Como

PLAYOFF

Venezia

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

IN SERIE C

Ascoli

Feralpisalò

Lecco

PLAYOUT

Ternana e Bari

LE PROMOSSE DALLA SERIE C

Mantova (Girone A)

(Girone A) Cesena (Girone B)

(Girone B) Juve Stabia (Girone C)

(Girone C) Vincitrice Playoff di Serie C

TABELLONE PLAYOFF

Venerdì 17 maggio, ore 20.30: Palermo-Sampdoria

Sabato 18 maggio, ore 20.30: Catanzaro-Brescia

Lunedì 20 maggio, ore 20.30: Palermo/Sampdoria-Venezia

Martedì 21 maggio, ore 20.30: Catanzaro/Brescia-Cremonese

Venerdì 24 maggio, ore 20.30: Venezia-Palermo/Sampdoria

Sabato 25 maggio, ore 20.30: Cremonese-Catanzaro/Brescia

Giovedì 30 maggio, ore 20.30: Finale di andata

Domenica 2 giugno, ore 20.30: Finale di ritorno

TABELLONE PLAYOUT

Giovedì 16 maggio, ore 20.30: Bari-Ternana (Andata)

(Andata) Giovedì 23 maggio, ore 20.30: Ternana-Bari (Ritorno)

Il regolamento dei Playoff

Nel turno preliminare in gara unica, la 5° gioca in casa contro l’8°, mente la 6° ospita la 7°. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, passa il turno la squadra con il migliore piazzamento in classifica.

Nelle semifinali, con gare di andata e ritorno, ci saranno la 3° e la 4°: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non si disputeranno i tempi supplementari e approda in finale la squadra con il migliore piazzamento in classifica.

Nella finale in doppia sfida, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non si disputeranno i tempi supplementari e approda in Serie A la squadra con il migliore piazzamento in classifica; soltanto nel caso in cui le due finaliste abbiano chiuso a puri punti, sono previsti anche i tempi supplementari e, eventualmente, i tiri di rigore.

P. Club Vinte Nulle Perse Punti 1 Parma 21 13 4 76 2 Como 21 10 7 73 3 Venezia 21 7 10 70 4 Cremonese 19 10 9 67 5 Catanzaro 17 9 12 60 6 Palermo 15 11 12 56 7 Sampdoria 16 9 13 55 8 Brescia 12 15 11 51 9 Cosenza 11 14 13 47 10 Modena 10 17 11 47 11 Reggiana 10 17 11 47 12 Südtirol 12 11 15 47 13 Pisa 11 13 14 46 14 Cittadella 11 13 14 46 15 Spezia 9 17 12 44 16 Ternana 11 10 17 43 17 Bari 8 17 13 41 18 Ascoli 9 14 15 41 19 Feralpisalò 8 9 21 33 20 Lecco 6 8 24 26

*Sampdoria: penalità di 2 punti

