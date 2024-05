Serie B, le probabili formazioni di Spezia-Venezia

Partita decisiva in Serie B quella tra Spezia e Venezia, con i liguri che devono conquistare la salvezza mentre i lagunari hanno ancora una piccola speranza di promozione diretta in Serie A, ma hanno bisogno di un passo falso del Como. Vediamo quali sono le probabili formazioni della partita.

La 38esima ed ultima giornata di Serie B vede affrontarsi Spezia e Venezia, ecco le probabili formazioni del match. L'allenatore dei padroni di casa, Luca D'Angelo, è riuscito a dare una scossa ai suoi giocatori, guidandola fuori la zona retrocessione e sopra di un punto sulla zona playout: con una vittoria sarebbero aritmeticamente salvi, ma in caso di pareggio o sconfitta dovrà aspettare i risultati di Ternana, Ascoli e Bari. Gli ospiti devono vincere ed aspettare buone notizie dalla partita tra Como e Cosenza, altrimenti giocherà i playoff a partire da settimana prossima.

Spezia-Venezia: probabili formazioni

Non sono previsti cambi di formazione importanti per le due squadre, con i tecnici D'Angelo e Vanoli pronti a puntare nuovamente sul 3-5-2. Pericolo numero uno per la difesa dei liguri sarà sicuramente Pohjanpalo, decisivo anche nell'ultimo match contro la Feralpi Salò con un gol al 93esimo. La partita si giocherà venerdì alle 20.30, in contemporanea con le altre partite di Serie B, e qui tutte le informazioni su dove vederla. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni tra Spezia e Venezia:

Spezia (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Verde, Nagy, Esposito, Bandinelli, Reca; Esposito, Di Serio.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Bjarkason, Busio, Jajalo, Lella, Candela; Gytkjaer, Pohjanpalo.