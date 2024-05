Serie B, Playoff e Playout: ufficiale il programma. Si inizia Giovedì 16 maggio. Ecco il calendario completo con le date e gli orari

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso ufficiale il programma delle gare di Playoff e Playout. Si inizia il Giovedì 16 maggio, ore 20:30, con la gara di andata dei Playout tra la diciassettesima e la sedicesima classificata. I Playoff vedono il via con la gara unica venerdì 17 maggio. Ecco il programma completo.

Ufficiale il programma delle gare di Playoff e Playout di Serie B. La Lega Nazionale Professionisti della seconda divisione nazionale di calcio ha stilato il calendario di tutte le gare di "post Regular Season" con date e orari, reso noto da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

Serie B, programma Playoff e Playout

I Playoff decreteranno il terzo club da promuovere in Serie A, mentre i Playout il verdetto sul quarto club che lascerà la Serie B. Per i primi, si comincia con il turno preliminare in gara unica nella giornata di Venerdì 17 maggio tra la sesta e la settimana classificata. Si chiuderà con le finali in gara doppia tra il 30 maggio e il 2 giugno. Ecco tutto il programma con date e orari.

SERIE B, PLAYOFF

TURNO PRELIMINARE - GARA UNICA

Venerdì 17 maggio 2024, ore 20:30: 6ª in classifica - 7ª in classifica

Sabato 18 maggio 2024, ore 20:30: 5ª in classifica - 8ª in classifica



SEMIFINALI DI ANDATA

Lunedì 20 maggio 2024, ore 20:30: vincente 6ª in classifica / 7ª in classifica - 3ª in classifica

Martedì 21 maggio 2024, ore 20.30: vincente 5ª in classifica / 8ª in classifica - 4ª in classifica



SEMIFINALI DI ANDATA

Venerdì 24 maggio 2024, ore 20:30: 3ª in classifica - 6ª in classifica / 7ª in classifica

Sabato 25 maggio 2024, ore 20.30: 4ª in classifica - 8ª in classifica / 5ª in classifica



FINALI

GARA DI ANDATA | Giovedì 30 maggio 2024, ore 20:30

GARA DI RITORNO | Domenica 2 giugno 2024, ore 20:30

SERIE B, PLAYOUT

GARA DI ANDATA | Giovedì 16 maggio 2024, ore 20:30: 17ª in classifica -16ª in classifica

GARA DI RITORNO | Giovedì 23 maggio 2024, ore 20:30: 16ª in classifica - 17ª in classifica

Gli esiti ufficiali della Regular Season (alla 37ª giornata)

Promozione in Serie A: Parma

Parma Retrocessione in Serie C: Lecco e Feralpisalò

