Serie B, Spezia-Venezia: dove vedere la partita

Match delicatissimo nell'ultima giornata di Serie B quello tra Spezia e Venezia: i liguri devono centrare la salvezza senza passare per i playout, mentre i lagunari sperano nella promozione diretta in Serie A, ma devono sperare nel passo falso del Como. Ecco dove vedere la partita.

L'ultima giornata di Serie B vedrà in campo due squadre che ancora devono conquistare i loro obiettivi stagionali: la partita tra Spezia e Venezia si preannuncia incandescente. I liguri sono appena fuori la zona playout con 41 punti e sono imbattuti da 4 giornate: hanno bisogno di vincere per essere sicuri della salvezza, mentre con altri risultati dovrebbe vedere anche quello che fanno Ternana e Bari. Mentre gli ospiti devono vincere e sperare in una sconfitta del Como per arrivare secondi e conquistare la Serie A direttamente, senza fare i playoff. Ecco dove vedere la partita.

Spezia-Venezia: dove vedere il match

Il match tra Spezia e Venezia si giocherà venerdì alle 20.30, in contemporanea con tutte le altre partite di Serie B. La partita e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà visibile anche su Sky in tv e in streaming su Now e Sky Go.