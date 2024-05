Ternana-Bari, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere playout Serie B

Presentazione, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming Ternana-Bari, match valevole per il ritorno del playout del campionato di Serie B e in programma giovedì 23 maggio alle ore 20.30 allo stadio "Libero Liberati" di Terni

Giovedì 23 maggio, alle ore 20.30, allo stadio "Libero Liberati" di Terni, si disputerà il match Ternana-Bari, valido per il ritorno del playout del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Ternana-Bari in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Al "Libero Liberati" si deciderà chi tra Ternana e Bari retrocederà in Serie C e così far compagnia a Lecco, FeralpiSalò ed Ascoli. Si ripartirà dall' 1-1 della gara d'andata che si è giocata giovedì scorso allo stadio "San Nicola" di Bari con le reti segnate da Nasti per il Bari e Pereiro per la Ternana. In caso di parità di reti tra andata e ritorno nei 90 minuti regolamentari, non si disputeranno supplementari e rigori ma a restare in Serie B sarebbero gli umbri in virtù della migliore posizione in classifica rispetto ai pugliesi.

Ternana-Bari, le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano. All. Breda.

BARI (4-3-2-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Bellomo, Maiello, Benali; Acampora, Sibilli; Nasti. All. F. Giampaolo.

Dove vedere Ternana-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Ternana-Bari, valido per il ritorno del playout del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

