Venezia-Palermo, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Playoff Serie B

Venezia-Palermo, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Paolo Vanoli e quella di Michele Mignani è previsto per le 20:30 di venerdì 24 maggio.

Venezia-Palermo, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra lagunari e rosanero è previsto per venerdì 24 maggio alle 20:30. La gara, valevole per il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B 2024, vedrà contrapposta la squadra di Paolo Vanoli a quella di Michele Mignani. Il match di andata tra queste due squadre, giocato allo stadio Renzo Barbera di Palermo, è terminato sul punteggio di 0-1 per i veneti; questo significa che, affinché la squadra di Mignani possa puntare all'approdo in finale, essa dovrà sconfiggere i ragazzi di Vanoli con almeno 2 gol di scarto. Invece, in caso di vittoria del Venezia, di pareggio o di vittoria con un solo gol di differenza del Palermo, a passare il turno saranno i veneti in virtù del miglior piazzamento maturato nel corso della stagione regolare del campionato di Serie B.

L’arbitro designato per la partita è Luca Pairetto della sezione di Nichelino, gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Quarto ufficiale di gara Marchetti; al VAR agirà Valeri assistito da Marini.

Dove vedere Venezia-Palermo in TV e streaming

La partita prevista per le 20:30 di venerdì 24 maggio sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Venezia-Palermo anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Venezia-Palermo, probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Di Mariano; Brunori, Soleri. All. Mignani.