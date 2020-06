Dove vedere Bisceglie Sicula Leonzio, streaming gratis e diretta TV Serie C

Dove vedere Bisceglie Sicula Leonzio, presentazione del match. Alle ore 19 di sabato 27 giugno allo stadio ‘Gustavo Ventura’ di Bisceglie (a porte chiuse) i padroni di casa allenati da Gianfranco Mancini ospitano la Sicula Leonzio di Vito Grieco, il match è valido per la gara d’andata del playout del girone C di Serie C, infatti il ritorno è in programma a campi invertiti il prossimo martedì 30 giugno. Lo scorso 8 giugno il Consiglio Federale ha di fatto concluso la stagione in Serie C, con la promozione delle prime in classifica in Serie B e le retrocessioni delle ultime 3 in Serie D. Con lo stop definitivo alla stagione regolare, il Bisceglie ha chiuso in 18.a posizione con 20 punti (3 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte) in 30 giornate, mentre la Sicula Leonzio ha chiuso in 17.a posizione con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte) in altrettante giornate. Bisceglie-Sicula Leonzio sarà diretta dal signor Cristian Cudini di Fermo, coaudiuvato dai signori Gualtieri e Trasciatti, mentre il quarto uomo sarà il signor Maranesi di Ciampino.

Dove vedere Bisceglie Sicula Leonzio, la voce dei protagonisti. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il portiere dei nerazzurri Angelo Casadei ha affermato: “Nella sfortuna, siamo stati fortunati. E grazie al nostro presidente potremo giocarci la salvezza sul campo, ribaltando una stagione negativa. Siamo molto motivati e siamo pronti per la fase decisiva della stagione. Abbiamo avuto un confronto con il presidente sulle cose che non sono andate bene durante la stagione e siamo motivati per compiere questo miracolo sportivo”.

Dove vedere Bisceglie Sicula Leonzio in TV e streaming. Il match Bisceglie-Sicula Leonzio non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali.

Dove vedere Bisceglie Sicula Leonzio, i precedenti. Bisceglie e Sicula Leonzio in questa stagione travagliata si sono affrontate sia all’andata che al ritorno. In entrambe le occasioni si sono imposti i siciliani, all’andata la Sicula Leonzio s’impose per 2-1 in casa, mentre al ritorno i siciliani espugnarono il ‘Ventura’ 0-1.