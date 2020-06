Dove vedere Catania Francavilla: diretta tv e streaming

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino (rigorosamente a porte chiuse) si disputerà il match Catania-Francavilla, valevole per il per il primo turno dei playoff che cominceranno oggi dopo la sospensione in anticipo della stagione regolare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Catania Francavilla, presentazione del match

La squadra etnea di mister Cristiano Lucarelli ha terminato il campionato al sesto posto con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi e nove sconfitte) poi diventati 45 per via dei due punti di penalizzazione per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Purtroppo in casa rossazzurra c’è lo spettro del fallimento e con il problema del pagamento degli stipendi.

La formazione abruzzese del tecnico Bruno Trocini invece ha ottenuto il nono posto finale con 40 punti curiosamente con 10 vittorie, altrettanti pareggi e altrettante sconfitte, in realtà anche l’Avellino ha conquistato gli stessi punti ma per gli scontri diretti è scesa al settimo posto.

Ricordiamo che alla fine dei playoff andrà in Serie B una solo squadra che farà compagnia a Monza, Vicenza e Reggina che sono state promosse grazie alla vittorie nei loro gironi. Se alla fine del match il risultato fosse di parità a qualificarsi sarebbero i siciliani grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare, e ad aspettare la vincente di questa sera sarà il Potenza che riceverà nel suo stadio una delle due squadra domenica 5 luglio.

In questa stagione le due squadre si sono sfidate al Cibali lo scorso 1 settembre nella seconda giornata con vittoria dei padroni di casa per 2-1, mentre il ritorno disputato il 12 gennaio allo stadio Giovanni Paolo II la gara è terminata a reti bianche. Sono invece quattro precedenti giocati in terra siciliano con altrettante vittorie dei padroni di casa con questi risultati:

Lega Pro 2016-17: Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2017-18: Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2018-19: Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie c 2019-20: Catania 2-1 Virtus Francavilla

L’arbitro del match sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido (Roma), coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Marco Della Croce di Rimini, quarto uomo Federico Longo di Paola (Cosenza).

Queste le probabili formazioni con cui le squadre dovrebbero scendere in campo:

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti, Vicente; Mazzarani, Curcio, Biondi; Curiale.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Tiritiello, Marino, Sparandeo; Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Risolo, Gallo; Vasquez, Ekuban.

Dove vedere Catania Francavilla, 1° turno playoff

Il match di primo turno di playoff tra Catania Francavilla (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata a Vincenzo Murgolo.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.