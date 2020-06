Dove vedere Catanzaro Teramo, streaming gratis e diretta tv Serie C

Dove vedere Catanzaro Teramo, presentazione del match. Alle ore 20.45 di martedì 30 giugno allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ (a porte chiuse) il Catanzaro di Gaetano Auteri ospita il Teramo di Cetteo Di Mascio, il match è valido per il Primo Turno dei playoff del campionato di Serie C. Il regolamento per questi playoff prevede nel caso di parità al termine dei 90’minuti regolamentari non si andrà a supplementari e calci di rigore ma a passare il turno sarà la squadra migliore classificata. Il Catanzaro ha chiuso la propria stagione in 7.a posizione con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi ed 11 sconfitte) a + 2 sul Teramo. Gli abruzzesi, invece, occupano l’ 8.a posizione con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi ed 11 sconfitte).

Dove vedere Catanzaro Teramo, diretta TV e streaming

Dove vedere Catanzaro Teramo in TV e streaming. Il match Catanzaro-Teramo non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali.

Dove vedere Catanzaro Teramo, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra le squadre è di dieci precedenti, che sorridono al Catanzaro che hanno vinto per ben 5 volte, sono quattro i pareggi ed un solo successo del Teramo. Le due squadre in questa stagione si sono affrontate sia all’andata che al ritorno. Il match dell’andata fu vinto dai calabresi per 2-1, mentre al ritorno gli avruzzesi s’imposero per 1-0 al ‘Bonolis’.