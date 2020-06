Dove vedere Ravenna-Fano streaming e diretta tv, play out Serie C martedì 30 giugno

Il primo round di questo play out di Serie C girone B tra Fano e Ravenna è andato agli uomini di Alessandrini, che si sono imposti in casa per 2-0 grazie alle reti di Parlati e Barbuti. Ora al Ravenna serve un miracolo e allo stadio Benelli, i romagnoli non saranno spinti dal pubblico di casa. Match a porte chiuse nel silenzio più totale per via del Covid-19 ed esordio sulla panchina ravennate per Treggia, ex tecnico degli allievi nazionali. Infatti, il Ravenna ha esonerato Foschi dopo la sconfitta per 2-0 con il Fano nel match d’andata.

La società ha dato il ben servito a Foschi per via della pessima performance della squadra a Fano, scesa in campo senza mordente secondo la dirigenza del Ravenna. Il presidente Brunelli ha voluto adottare una misura shock – come lui stesso ha definito in un comunicato – con il tentativo di dare una scossa alla squadra. Basterà per ribaltare la situazione contro l’agguerritissimo Fano di Alessandrini? Calcio d’inizio ore 18:30, martedì 30 giugno ore 18:30.

Ravenna-Fano streaming e diretta tv, dove vedere play out Serie C martedì 30 giugno

Il match di play out di Serie C girone B, Ravenna-Fano, in programma martedì 30 giugno alle ore 18:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma detiene i diritti per i campionati di Serie C. Buon divertimento!