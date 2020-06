Playoff Serie C: con la vittoria in Coppa Italia della Juventus U23, definiti gli accoppiamenti del 1° turno

Ieri sera la Juventus U23 ha vinto la Coppa Italia di Serie C sconfiggendo per 2-1 la Ternana alzando dunque al cielo il trofeo Nazionale che nella scorsa stagione era stato vinto dalla Viterbese Castrense che nella doppia finale ebbe la meglio sul Monza.ù

Con la vittoria dei piemontesi finalmente si conoscono in maniera ufficiale gli accoppiamenti di primo turno dei playoff al via martedì 30 giugno; a beneficiare del risultato di ieri è stata certamente l’Alessandria, visto che i bianconeri grazie al successo si sono qualificati direttamente alla fase finale, lasciando il posto alla Pro Patria che però siccome ha deciso di non partecipare, manda i grigi direttamente al turno successivo senza giocare. Dunque nel girone A si disputerà un solo match e sarà quello tra Novara-Albinoleffe, visto che anche Siena-Arezzo non sarà giocato vista la rinuncia degli amaranto.

Anche nel girone B un solo match (ma questo già si sapeva), ovvero Padova-Sambenedettese con Feralpisalò e Triestina già qualificate grazie alle rinunce delle emiliane Modena e Piacenza.

L’unico raggruppamento dove saranno disputate tutte e tre le gare è quello meridionale con la Ternana che a causa della sconfitta dovrà cominciare dal primo turno preliminare ospitando l’Avellino, mentre le altre due gare saranno Catania-Virtus Francavilla e Catanzaro-Teramo.

Ricordiamo che al secondo turno preliminare entreranno in gioco le quarte classificate dei tre gironi, ossia Pontedera, Sudtirol e Potenza, agli ottavi (fase nazionale) le terze con Renate, Carpi e Monopoli, infine ai quarti le seconde (Carrarese, Reggio Audace e Bari).

Playoff Serie C, accoppiamenti 1° turno, martedì 30 giugno

Girone A

Alessandria-Pro Patria (Alessandria già qualificata)

Siena-Arezzo (Siena già qualificato)

Novara-Albinoleffe

Girone B

Padova-Sambenedettese

Feralpisalò-Modena (Feralpisalò già qualificata)

Piacenza-Triestina (Triestina già qualificata)

Girone C

Ternana-Avellino (mercoledì 1 luglio)

Catania-Virtus Francavilla

Catanzaro-Teramo