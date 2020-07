Questa sera alle ore 20.45 allo stadio San Nicola si disputerà il match Bari Carrarese (a porte chiuse), valevole per la semifinale fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Bari-Carrarese, presentazione del match

Le due squadre in questa stagione sono arrivate entrambe seconde nei loro gironi d’appartenenza, con i pugliesi che hanno conquistato 60 punti in trenta giornate frutto di di sedici vittorie, dodici pareggi e due sconfitte, mentre i toscani di punti ne hanno ottenuti 45 ma in ventisette match con dodici successi, nove pareggi e sei ko.

Grazie al loro secondo posto sia Bari che Carrarese sono entrate in tabellone dal turno precedente: i galletti di mister Vincenzo Vivarini hanno avuto la meglio sulla Ternana pareggiando 1-1 al San Nicola, beneficiando del miglior piazzamento durante la stagione regolare, stesso discorso per i maremmani del tecnico Silvio Baldini, che allo Stadio dei Marmi hanno impattato 2-2 contro la Juventus U23 nonostante il 2-0 del primo tempo e con qualche brivido nel finale.

Un solo precedente in terra pugliese ed è quello risalente al campionato di Serie C 1954-55 con vittoria dei padroni di casa per 2-1 (17 ottobre 1954), quel torneo si concluse con la promozione del Bari (primo posto insieme al Livorno) e la retrocessione della Carrarese (ultimo posto). Ricordiamo che la vincente di questa sera, incontrerà in finale (mercoledì 22 luglio), chi avrà la meglio nell’altra semifinale che si disputerà tra Reggio Audace-Novara, inoltre in caso di parità al 90′ sono previsti tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

L’arbitro della sfida sarà Alberto Santoro della sezione AIA di Messina, coadiuvato dagli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma e Cosimo Cataldo di Bergamo, quarto uomo Gianpiero Miele di Nola (Napoli).

Di seguito le probabili formazioni:

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Scavone, Bianco, Hamlili; Laribi; Simeri, Antenucci.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Valietti, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Pasciuti; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino.

Dove vedere Bari Carrarese: streaming gratis e diretta tv

Il match della semifinale fase nazionale dei playoff tra Bari Carrarese (calcio d’inizio ore 20.45) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C; la telecronaca della partita sarà a cura di Davide Lattanzi.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Inoltre il match tra pugliesi e toscani sarà visibile in chiaro e in diretta tv su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), ma anche in streaming gratuito su Rai Play.