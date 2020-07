Questa sera alle ore 20.30 allo stadio San Nicola si disputerà il match Bari Ternana (a porte chiuse), valevole per il secondo turno fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Bari Ternana presentazione del match

Il padroni di casa del tecnico Vincenzo Vivarini faranno il suo debutto nella post season grazie al secondo posto ottenuto durante la stagione regolare chiusa in anticipo per l’emergenza Covid-19; i biancorossi in trenta match hanno conquistato 60 punti frutto di 16 vittorie, 12 pareggi e 2 sconfitte, con quest’ultime avvenute sotto la gestione di Giovanni Cornacchini esonerato lo scorso 22 settembre. Con l’allenatore abruzzese i “Galletti” sono imbattuti e si presentano a questi playoff come una delle favorite per la promozione in Serie B.

Gli ospiti di mister Fabio Gallo dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus U23 per 2-1, nei primi due turni preliminari di playoff hanno eliminato con due pareggi casalinghi Avellino (0-0) e Catania (1-1), sufficienti visto il miglior piazzamento in classifica alla fine della stagione, mentre nel primo turno nazionale vittoria esterna sul difficile campo del Monopoli per 1-0 con rete decisiva di Salzano al 53′. Nel torneo 2019-20 i rossoverdi di punti ne hanno fatti 51 con 14 successi, 9 pareggi e 7 ko, ma hanno saputo vincere in trasferta per otto volte in campionato e tre in Coppa Italia e dunque per il Bari sarà molto complicato venirne a capo che ricordiamo basterà anche pareggiare per qualificarsi per la semifinale di venerdì 17.

I precedenti in terra pugliese sono ventuno con 13 vittorie dei biancorossi, 4 dei rossoverdi e altrettanti pareggi; in questa stagione la gara si è disputata al San Nicola il 13 ottobre con vittoria barese per 2-0 grazie alle reti di Hamlili e Sabbione, mentre il ritorno al Liberati giocato il 26 febbraio è terminato 2-2.

L’arbitro del match sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Roma) che sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Moro di Schio (Vicenza) e Alberto Zampese di Bassano del Grappa (Vicenza), quarto uomo Daniele Rutella di Enna. Il fischietto di gara romano conta due precedenti con entrambe le squadre, con gare sempre terminate in pareggio.

Di seguito le probabili formazioni:

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Schiavone, Bianco, Maita; Laribi; Antenucci, Simeri.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Verna, Salzano, Palumbo; Defendi; Marilungo, Partipilo.

Dove vedere Bari Ternana in streaming e tv

Il match del secondo turno fase nazionale dei playoff tra Bari Ternana (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.