Dove vedere Juventus U23 Padova: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.30 allo Stadio Moccagatta di Alessandria (a porte chiuse), si disputerà il match Juventus U23-Padova, valevole per il primo turno playoff Nazionale di Serie C.

Dove vedere Juventus U23 Padova, presentazione del match

I bianconeri di mister Fabio Pecchia dopo aver vinto la Coppa Italia ai danni della Ternana, che gli ha permesso di entrare nel tabellone direttamente al primo turno di playoff Nazionale, aveva disputato un campionato non molto convincente con decima posizione finale (girone A) avendo conquistato 36 punti in 27 gare con 8 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte e una differenza reti di -4. Ovviamente il trionfo nella manifestazione nazionale ha cambiato una stagione che ora potrebbe essere ancor più positiva se questa sera venisse sconfitta la formazione biancoscudata del tecnico Andrea Mandorlini, sempre molto ostica da affrontare e ha terminato al quinto posto nel girone B, grazie ai 44 punti in 26 match (26 successi, 13 pareggi e 5 ko) e con la seconda miglior difesa (19 reti) del raggruppamento dietro solo alla capolista Vicenza.

I veneti nei primi due turni hanno eliminato allo stadio Euganeo prima la Sambenedettese pareggiando 0-0 e passando il turno grazie alla migliore classifica e poi il Feralpisalò per 1-0. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei novanta minuti a qualificarsi per i quarti di finale sarebbero i piemontesi perchè inserite tra le teste di serie con il successo in Coppa Italia.

Tra le due squadre non ci sono precedenti, mentre l’arbitro della gara sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica entrambi di Bari, quarto uomo Paride Tremolada di Monza.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS U23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Mulè, Frabotta; Touré, Fagioli; Del Sole, Rafia, Brunori; Marchi.

PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Frascatore; Buglio, Ronaldo, Hallfredsson; Nicastro, Soleri, Culina.

Dove vedere Juventus U23 Padova, in streaming e tv

Il match di primo turno playoff Nazionale tra Juventus U23 Padova (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.